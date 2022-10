Spis treści: 01 Maszyna TBM zmierza na Podkarpacie... z Hiszpanii

Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine) zostanie wykorzystana do drążenia tunelu na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica.

Maszyna TBM zmierza na Podkarpacie... z Hiszpanii

Obecnie trwa transport maszyny z Hiszpanii.

Jej największe elementy, czyli główny napęd oraz tarcza skrawająca, są już na Odrze. Na trzech barkach i dwóch pontonach płyną ze Szczecina do portu w Opolu - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tam zostaną przeniesione na platformy i przetransportowane lądem na Podkarpacie.

Reszta części dostarczana jest ze Szczecina lub bezpośrednio z Hiszpanii drogą lądową. Z samej stolicy województwa zachodniopomorskiego wyjechało już 40 ciężarówek z ładunkiem. To wydatnie pokazuje z jakim kolosem mamy do czynienia.

Tunel na odcinku drogi S19

Odcinek drogi S19 Rzeszów Południe - Babica o długości 10 km przebiegać będzie przez powiat rzeszowski i strzyżowski. Będzie to dwujezdniowa droga o dwóch pasach w obu kierunkach. Oprócz m. in. dwóch wiaduktów czy trzech przejść dla zwierząt, konieczne będzie wybudowanie ponad 2-kilometrowego tunelu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wymuszone jest to "pagórkowatym ukształtowaniem terenu".

Maszyna TBM wydrąży tunel na odcinku drogi S19

Tunel o długości 2 255 m będzie składał się z dwóch naw połączonych 15 przejściami poprzecznymi, a także dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z naw będzie posiadała 12,4 m średnicy.

Zdjęcie Transportowana maszyna TBM zajmie się wierceniem 2-kilometrowego tunelu na odcinku S19 Rzeszów Południe - Babica. / GDDKiA / GDDKiA

Tunel zostanie wydrążony przy pomocy wspomnianej maszyny TBM, która posiada tarczę wiercącą o średnicy 15,2 m. Maksymalna głębokość prowadzonych prac wyniesie ponad 100 m. Maszyna nie tylko wierci tunel, ale również usuwa urobek oraz stawia obudowę tunelu.

Jak zapowiada GDDKiA, tunel będzie spełniał najwyższe standardy związane z bezpieczeństwem dla podróżujących (kategoria A według ADR - międzynarodowej konwencji, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych).

Kiedy rozpoczną się prace nad tunelem?

Na rozpoczęcie prac przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać. GDDKiA podaje, że nastąpi to w przyszłym roku. Wcześniej maszyna TBM musi dojechać na miejsce i zostać zmontowana.

