Autostrada A1 ma dwie jezdnie na całej długości. Uwaga na pułapkę prędkości

Zakończono kolejny etap prac na budowie A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Oddano do ruchu ostatni, blisko 7-kilometrowy odcinek drugiej jezdni w kierunku Katowic, a kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu.

Autostrada A1 to wciąż plac budowy, uwaga na ograniczenia prędkości

Nie oznacza to jednak możliwości jazdy z autostradową prędkością 140 km/h. W dalszym ciągu bowiem poruszamy się po placu budowy.

Jadący w kierunku południowym, mimo że mają do dyspozycji jezdnię o trzech pasach ruchu, mogą poruszać się z prędkością 100 km/h.

Na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi, po której dotychczas jeździliśmy w obu kierunkach, sytuacja wygląda jeszcze inaczej. Wykonawca dopiero teraz będzie mógł usunąć tzw. separatory i nanieść docelowe oznakowanie poziome. Do chwili zakończenia tych prac będzie tu obowiązywało ograniczenie do 70 km/h. Całkowite udrożnienie tej jezdni może zająć nawet około miesiąc. Dopiero wówczas limit prędkości zostanie podniesiony do 100 km/h.

Zdjęcie Drogowcy będą zmieniać organizacją ruchu / GDDKiA

Autostrada A1. Kiedy koniec budowy?

Do wykonania pozostaje jeszcze szereg prac związanych między innymi z montażem ekranów dźwiękochłonnych, ustawieniem ogrodzenia, wykończeniem dróg serwisowych i zakończeniem budowy Obwodu Utrzymania Autostrady w Kamieńsku. Zakończenie kontraktu przewidziane jest na wiosnę i dopiero wtedy będzie można poruszać się z maksymalną, dopuszczalną prędkością 140 km/h.

Budowa autostrady A1 jest dofinansowana ze środków UE

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy - to ponad 2,8 mld zł. Całkowita wartość projektu to ok. 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

