1169 km nowych dróg w 6 lat. Za 40 mld zł

W czasie sześciu lat zakończono budowę 1169 km dróg za ponad 40 mld zł - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber, przestawiając na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury informację na temat Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Od wejścia do Unii Polska nadrabia cywilizacyjne zaległości, ale wciąż brakuje wielu ważnych dróg

Weber, podsumowując sześć lat Programu powiedział, że w tym czasie zakończono 84 zadania o wartości ponad 40 mld zł - 1169 km dróg. "Są to głównie drogi szybkiego ruchu, drogi kategorii A - autostrady i kategorii S - ekspresowe. Są to również obwodnice miast. Można powiedzieć, że w ciągu tych sześciu lat dobudowaliśmy 20 proc. sieci dróg szybkiego ruchu, która w tej chwili pokrywa nasz kraj" - dodał.

Wiceszef resortu infrastruktury poinformował, że "w realizacji, czyli w fazie projektowania, bądź budowania" znajduje się kolejnych 86 zadań o wartości blisko 46 mld zł - 1073 km dróg, "które sukcesywnie, począwszy od tego roku poprzez kolejne, będą otwierane i będą udostępniane kierowcom". Dodał, że w fazie przetargu są 22 zadania o wartości ponad 15 mld zł - 271 km, a na przetargi oczekują zadania o wartości 40 mld zł.

Podkreślił, że Program Budowy Dróg Krajowych jest największym programem realizowanym przez resort infrastruktury pod względem zaangażowania finansowego i rzeczowego. Jest obok Krajowego Programu Kolejowego "najważniejszym programem realizowanym przez resort". "Robimy wszystko, żeby z należytą starannością, konsekwencją ten program realizować. Mówię tutaj i za siebie i za inwestora, jakim jest GDDKiA, która nadzoruje wykonanie poszczególnych inwestycji" - podkreślił Weber.

Wiceszef resortu infrastruktury zaznaczył, że chodzi o okres, w którym ministrem infrastruktury jest Andrzej Adamczyk, czyli od końca 2015 r. "Wówczas ten program opiewał na 200 mld zł - na tyle została wyliczona wartość wszystkich zadań, które zostały w nim określone, natomiast ówczesny limit finansowy - to 107 mld zł. Zadań, które nie miały zabezpieczenia finansowego było bardzo dużo. Minister Adamczyk stanął przed bardzo poważnym zadaniem poszukania środków finansowych, tak by w przyszłości zrealizować tych zadań - głównie dróg szybkiego ruchu - jak najwięcej" - dodał.

Przypomniał, że "pierwszy efekt to czerwiec 2017 r. - wówczas uchwałą Rady Ministrów nastąpiło zwiększenie limitu Programu Budowy Dróg Krajowych - ten limit został podniesiony o kwotę 28 mld zł do 135,2 mld zł". Wiceminister dodał, że wtedy zostały "zabudżetowane nowe zadania i zostały przeznaczone środki ze wskazaniem na konkretne zadania inwestycyjne".

"Tym konkretnym zadaniem inwestycyjnym jest Via Carpatia, czyli te odcinki, które wcześniej nie były w ramach limitu - strategiczna droga dla regionów wschodnich na północy i południu kraju - województwa: podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie" - mówił. Kolejną drogą, która uzyskała limit finansowy, jest cześć drogi ekspresowej S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Hrebennem, został również zabudżetowany odcinek A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej.

Przypomniał, że kolejne podwyższenie finansowania Programu Budowy dróg Krajowych nastąpiło we wrześniu 2019 r. "Dodatkowe 7 mld zł - te środki zostały przeznaczone na drogę ekspresową S12 od Piask do granicy w Dorohusku, a także na wydłużenie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. W chwili obecnej wartość programu to 142,2 mld zł, czyli w ciągu 4 lat ten limit został zwiększony o 35 mld zł.

Przypomniał, że w roku 2019 do użytku oddano 490 km dróg. "Polska jest objęta ponad 4 tys. km dróg szybkiego ruchu. Naszym zamiarem jest to, aby do 2030 r. Polska była objęta blisko 6 tys. km dróg szybkiego ruchu" - dodał.

"Mamy nadzieję, że takie finansowanie w najbliższym czasie, także przy użyciu środków unijnych, zostanie zagwarantowane" - powiedział.