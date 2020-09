10 lat przerwy na budowie drogi S74

​Po ponad 10-letniej przerwie w województwie świętokrzyskim powstaną kolejne odcinki drogi S74.

Zdjęcie W budowie drogi nastąpiła 10-letnia przerwa /Wojciech Stróżyk /Reporter

W przyszłym roku kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłosić przetargi na 16-kilometrowy fragment drogi z Kielc do Mniowa, obwodnicę Opatowa i jeden z najbardziej kontrowersyjnych fragmentów - przejście drogi szybkiego ruchu przez Kielce.

Trasa S74, nazywana w Świętokrzyskiem "drogą życia", ma zapewnić połączenie regionu z autostradą A1 w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to najbardziej wyczekiwana inwestycja w regionie.



Małgorzata Pawelec, rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA poinformowała, że przyszłoroczne procedury przetargowe obejmą trzy odcinki S74 w regionie. Wszystkie postępowania będą ogłaszane w tej samej formule - projektuj i buduj.



Prawdopodobnie na przełomie tego i przyszłego roku drogowcy ogłoszą przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Opatowa. Nowa droga powstanie po południowo-zachodniej stronie miasta na odcinku o długości około 16 km. W przyszłym roku rozpisane zostanie także postępowanie na powstanie tzw. łącznika opatowskiego, który będzie uzupełnieniem dla nowej obwodnicy i połączy drogi krajowe nr 9 i 74 po północnej stronie Opatowa.



GDDKiA planuje również ogłoszenie przetargu na pierwszy odcinek S74, który powstanie na zachód od Kielc, ponad 16 km fragment: Przełom Mniów - węzeł Kielce Zachód. Ostatnim planowanym przetargiem w przyszłym roku będzie zaprojektowanie i budowa fragmentu S74 przebiegającego przez Kielce.



"Sprecyzowanie terminów ogłaszania tych przetargów będzie możliwe po zakończeniu trwających obecnie prac nad koncepcjami programowymi, badaniami geologicznymi, czyli po zakończeniu obecnego etapu prac przygotowawczych dla poszczególnych odcinków. Aktualnie mówimy o przetargach planowanych w przyszłym roku" - powiedziała PAP rzeczniczka.



Ponadto na razie nie jest jeszcze pewne, kiedy drogowcy będą dysponować decyzją środowiskową dla oprotestowanego przez mieszkańców przebiegu S74 przez Kielce. Pierwotnie zakładano, że będzie ona gotowa pod koniec tego roku. Niewykluczone, że prace nad dokumentem zakończą się w pierwszym kwartale roku 2021.



Mierzący ponad pięć kilometrów fragment trasy ekspresowej rozpocznie się na węźle Kielce Zachód i zakończy przy skrzyżowaniu z Aleją Solidarności. Trasa zostanie poprowadzona w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 i prawdopodobnie "przetnie" Kielce dwoma tunelami.



Droga ekspresowa S74 o planowanej długości około 215 km będzie łącznikiem pomiędzy drogami S12 i S19. Trasa poprowadzi poprzez Kielce, Opatów, Tarnobrzeg, Stalową Wolę do Niska, gdzie połączy się z S19. Docelowo ma ona usprawnić komunikację między województwami: łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Pierwszy fragment trasy S74 w regionie - wschodni wylot z Kielc do Cedzyny - został oddany do użytku w grudniu 2011 roku.



W przyszłym roku drogowcy planują także ogłosić przetarg na drugi etap obwodnicy Morawicy, w ciągu krajowej 73.(