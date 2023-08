Volvo EM90 zaskoczyło wszystkich. Takiego modelu nikt się nie spodziewał

Minivany, które jeszcze do niedawna stanowiły główny filar sprzedaży samochodów rodzinnych, dziś stały się gatunkiem niemalże wymierającym. Ich miejsce szturmem zaczęły przejmować równie praktyczne, a przy tym wszechstronniejsze SUV-y, które przez ostatnia lata stały się prawdziwym bestsellerem w swoim segmencie. Przynajmniej do teraz.

Minivany powracają do Europy? Volvo EM90 zaskakuje

W ostatnim czasie coraz więcej firm motoryzacyjnych wraca lub planuje wrócić do tych zapomnianych już nieco konstrukcji. Przykładem może być chiński koncern Maxus, który usilnie próbuje podbijać światowe rynki, oferując m.in. luksusowego minivana. Również Lexus zaprezentował niedawno minivana premium o oznaczeniu LM, o którego licznych zaletach mogliśmy się przekonać osobiście w czerwcu tego roku. Powroty do minivanów zapowiedziało także Audi oraz amerykański Buick. Teraz do powyższych marek dołączyło szwedzkie Volvo.

Volvo EM90 na chińskiej platformie od Geely

Według doniesień zachodnich serwisów, zaprezentowane właśnie Volvo EM90 będzie korzystało z opracowanej przez Geely platformy SEA (Sustainable Experience Architecture). Na tej samej płycie podłogowej bazuje m.in. chiński pojazd Zeekr 009, który charakteryzuje się dużym rozstawem osi i aż trzema rzędami siedzeń. To jednak nie wszystko.

Nowość szwedzkiego producenta ma być elektrycznym minivanem klasy premium, którego wnętrze będzie przypominało luksusowy, domowy salon. Na zaprezentowanym krótkim materiale wideo można wypatrzeć, że kabinie pasażerskiej pojazdu znajdzie się miejsce na oddzielne, skórzane fotele oraz sporą przestrzeń do pracy. Wspomniane siedzenia prawdopodobnie będzie się dało rozkładać tak, by móc zająć w nich pozycję leżącą. Liczba 90 w nazwie samochodu ma z kolei jasno sugerować, że minivan dołączy do flagowych modeli Volvo, wraz z elektrycznym SUV-em EX90.

Volvo EM90 - czy i kiedy trafi do Polski?

Nowe Volvo EM90 zostanie zaprezentowane 12 listopada 2023 roku. Data ta jednocześnie rozpocznie przyjmowanie zamówień na chińskim rynku. Czy pojazd trafi także do sprzedaży w innych częściach świata, w tym do Europy? Na ten moment nic nie wiadomo.

Niewykluczone, że producent z uwagą przygląda się sytuacji innych marek szykujących powroty minivanów na Stary Kontynent, w tym wspomnianego Lexusa z modelem LM.