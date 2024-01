Toyotę bZ4X będzie można naładować szybciej. Szczególnie zimą

Spis treści: 01 Toyota bZ4X - co nowego na 2024 rok?

02 Toyota bZ4X - cieplej nie tylko baterii

03 Toyota bZ4X - teraz z cyfrowym kluczykiem

04 Toyota bZ4X - ceny w Polsce

Japończycy zabrali się za udoskonalanie swojego pierwszego w pełni elektrycznego SUV-a. W pierwszej kolejności inżynierowie postanowili skrócić czas nagrzewania baterii i kabiny w niskich temperaturach. Wprowadzone zmiany są subtelne, jednak z punktu widzenia klientów istotne.

Toyota bZ4X - co nowego na 2024 rok?

Na pokładzie pojawił się bowiem nowy system ogrzewania akumulatora, który działa przy użyciu zasilacza do szybkiego ładowania (DC). Nowy wymiennik ciepła (woda-woda) oraz zawór regulacji ogrzewania mają sprawić, że podczas ładowania temperatura baterii będzie szybciej rosła, a to pozwoli szybciej ją ładować od 10 do 80 proc. w trudnych warunkach, kiedy temperatura spada poniżej zera stopni Celsjusza.

Reklama

Toyota bZ4X 218 KM 4x4 XMODE 1 / 27 Toyota bZ4X 218 KM 4x4 XMODE Źródło: INTERIA.PL Autor: Jan Guss-Gasiński

Toyota bZ4X - cieplej nie tylko baterii

Zadbano także, by ciepłe powietrze szybciej rozchodziło się po kabinie. W tym celu pod kolumną kierownicy i deską rozdzielczą zamontowano wydajny promiennik, który znajdzie się na wyposażeniu standardowym wyższych wersji wyposażenia Toyoty bZ4X. Dzięki temu rozwiązaniu ciepło szybko i bezpośrednio trafia do stóp i nóg kierowcy oraz pasażera.

Toyota bZ4X - teraz z cyfrowym kluczykiem

Nowością w elektrycznym SUV-ie jest również system ostrzegający przed zderzeniem tylnym, do których dochodzi na autostradach. Auto wykorzystując system czujników martwego pola ostrzeże nadjeżdżający z dużą prędkością pojazd, poprzez mignięcie światłami awaryjnymi. Od tej pory Toyota bZ4X w wyższych wersjach będzie także występowała z cyfrowym kluczykiem, a to oznacza, że funkcjami auta będzie można sterować za pośrednictwem smartfona. Zaktualizowane egzemplarze pojawią się w europejskich salonach sprzedaży w 2024 roku.

Zdjęcie Toyota bZ4X 218 KM 4x4 XMODE / Jan Guss-Gasiński

Toyota bZ4X - ceny w Polsce

Elektryczna Toyota bZ4X jest dostępna w Polsce w trzech wersjach wyposażenia i dwóch wariantach silnikowych. Domyślnie auto jest wyposażone w jeden silnik elektryczny na przedniej osi, który generuje moc 204 KM i pozwala przyspieszyć do pierwszej "setki" w 7,5 sekundy. Do wyboru jest również odmiana z napędem na cztery koła, gdzie moc całego układu wynosi 218 KM, a sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 6,9 sekundy.

Ceny Toyoty bZ4X zaczynają się w Polsce od 246 900 zł za bazowy wariant "Comfort" z jednym silnikiem (204 KM) i zasięgiem do 512 km (wg WLTP). Toyota bZ4X w wersji wyposażenia "Prestige" jest dostępna od 257 900 zł za wersję z napędem na przednią oś lub od 271 900 zł za wersję z napędem na wszystkie koła. Topowe wydanie "Executive" zostało wycenione na 284 900 zł w słabszym wydaniu oraz na 298 900 zł w mocniejszym.