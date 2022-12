Toyota rozpoczyna współpracę z całym regionem - będą wdrażać wodór na szeroką skalę

Spis treści: 01 Toyota i partnerzy nawiązali współpracę z prefekturą Fukuoka

02 CJTP i prefektura Fukuoka skupią się na rozwoju pojazdów wodorowych

03 Celem współpracy - "społeczeństwo wodorowe"

Prefektura Fukuoka (region administracyjny na zachodzie Japonii) oraz CJTP (w skład której wchodzi m.in. Toyota) zawarły współpracę, w której skupią się nad wprowadzaniem w życie inicjatyw mających na celu rozwój pojazdów elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi. Działania miałyby obejmować branże logistyczną, sektor transportu publicznego, a także służby publiczne.

Toyota i partnerzy nawiązali współpracę z prefekturą Fukuoka

Prefektura Fukuoka przykłada sporą wagę do wodoru jako paliwa przyszłości. W sierpniu tego roku ogłoszono Strategię Zielonego Wzrostu Prefektury Fukuoka w zakresie Wodoru. W jej ramach władze prefektury będą prowadzić działania m.in. na rzecz zwiększenia wykorzystywania wodoru w fabrykach i mobilności. Celem jest zwiększenie dostępności "wodorowego paliwa" dla mieszkańców prefektury przy jednoczesnym dążeniu do zwiększenia jego wykorzystywania, a także "promowaniu rozwoju przemysłowego i regionalnego".

Reklama

CJTP (Commercial Japan Partnership Technologies Corporation) to spółka joint venture stworzona w kwietniu 2021 roku przez Toyotę, Isuzu oraz Hino. Później dołączyły do niej także Suzuki oraz Daihatsu. Zadaniem spółki jest popularyzacja w samochodach użytkowych nowych technologii, dotyczących elektryfikacji czy automatyzacji prowadzenia.

CJTP i prefektura Fukuoka skupią się na rozwoju pojazdów wodorowych

Konkretne działania w ramach współpracy będą polegały na dalszym rozwoju mobilności opartej na ogniwach paliwowych. Lekkie ciężarówki na wodór będą wykorzystywane do dystrybucji żywności, artykułów codziennego użytku itd. To jednak nie wszystko. CJTP i prefektura Fukuoka rozważą i zaplanują także rozwój mobilności wodorowej w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Chodzi tutaj o wprowadzenie pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi do działania w służbach publicznych (np. jako karetki pogotowia czy śmieciarki), a także zastosowanie elektrycznych autobusów zasilanych ogniwami paliwowymi w transporcie publicznym. Współpraca będzie polegała także na rozbudowie infrastruktury przeznaczonej dla pojazdów na wodór.

Celem współpracy - "społeczeństwo wodorowe"

Prefektura Fukuoka, w której prowadzony będzie program współpracy, jest dobrym miejscem do działań na rzecz rozwoju napędu wodorowego. Prefektura ta może pochwalić się jedną z największych w zachodniej Japonii liczbą ciężarówek. Dodatkowo wodór jest już tutaj w użyciu. Plany obejmują jednak rozszerzenie działań o całą wyspę Kiusiu, na której znajduje się prefektura Fukuoka. Ponadto chodzi także o przyczynienie się do osiągnięcia w całej Japonii neutralności klimatycznej do 2050 roku. Celem nadrzędnym jest dążenie do stworzenia finalnie "społeczeństwa wodorowego".

***