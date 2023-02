Skoda Enyaq RS iV z dwoma rekordami Guinnessa. To prawdziwy driftowóz

Pierwsza jazda Skoda Enyaq RS iV – pierwsza jazda niemal 300-konnym elektrykiem

Skoda Enyaq RS iV bije dwa rekordy Guinnessa

Oba rekordy zostały ustanowione na zamarzniętym na jeziorze Stortjärnen. Siedzący za kierownicą Skody Enyaq RS iV Richard Meaden, utrzymał elektrycznego SUV-a w ciągłym drifcie na odcinku 7351 metrów. Oznaczało to okrążenie lodowego toru 39 razy, co zajęło 15 minut 58 sekund. Maksymalna prędkość auta podczas próby wyniosła 48,69 km/h, a najmniejsza 31,64 km/h.

W ten sposób ustanowiono nowy rekord w kategorii "Najdłuższy, nieprzerwany drift pojazdu na lodzie". Dotychczas rekord wynosił 6231 m. Jednocześnie zaliczono to jako rekord w drugi kategorii - "Najdłuższy, nieprzerwany drift na lodzie pojazdem elektrycznym".

Skoda Enyaq RS iV dobrze nadaje się na driftowóz

Samochód użyty do ustanowienia rekordów Guinnessa to całkowicie standardowa Skoda Enyaq RS iV. Niestandardowe były tylko opony. 20-calowe obręcze ze stopów lekkich obuto z przodu w opony Michelin Dackproffsen 245/35 R20 z 600 pięciomilimetrowymi kolcami, co pozwoliło na jeszcze lepszą trakcję i sterowność na zamarzniętej, pozbawionej przyczepności powierzchni. Natomiast zamontowane na tylnych kołach opony Nokian Hakkapelitta 255/45 R20 miały 300 dwumilimetrowych kolców na całej powierzchni, co okazało się idealną kombinacją do kontrolowanego poślizgu na powierzchni zamarzniętego jeziora.

Skoda Enyaq RS iV napędzana jest dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 299 KM. Co istotne przedni ma 102 KM, natomiast tylny 204 KM - duża przewaga mocy na tylnej osi z pewnością pomagała we wprowadzeniu pojazdu w poślizg, natomiast przednia oś mogła pełnić rolę stabilizującą.