Przeszło 310 mln zł na nowe auta. Rząd wciąż rozdaje pieniądze

Instytut SAMAR opublikował wstępne podsumowanie realizowanego przez NFOŚiGW od 2021 roku programu dopłat do zakupu elektrycznych samochodów "Mój Elektryk". W okresie od 1 stycznia do 17 grudnia 2023 roku do NFOŚiGW wpłynęło dokładnie 9 290 wniosków o dofinansowanie zakupu lub leasingu elektrycznych aut na łączną kwotę 344,6 mln zł, a zatwierdzono wypłatę środków o wartości przeszło 310 mln.

Tylko w tym roku w ramach dofinansowania z programu "Mój Elektryk" na konta osób prywatnych (1492 złożone w tym roku wnioski) popłynęły z Funduszu ponad 24 mln zł. Jeszcze więcej - bo przeszło 34 mln zł - otrzymali w tym roku przedsiębiorcy i "podmioty inne niż osoby fizyczne" (1674 wnioski złożone w bieżącym roku).

W sumie, od początku funkcjonowania programu, NFOŚiGW dopłacił do zakupu lub leasingu 17 559 pojazdów. Zdecydowana większość z nich, bo aż 14 090 sztuk, to samochody osobowe (pojazdy kategorii M1).

2970 samochodów dostawczych o dmc do 3,5 tony (pojazdy kategorii N1),



499 motocykli, motorowerów i quadów (pojazdy kategorii L1e).

Jak informuje SAMAR, w okresie od 1 stycznia do końca listopada bieżącego roku w Polsce zarejestrowanych zostało 15 373 bateryjnych samochodów elektrycznych (BEV). To aż o 53 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z drugiej strony, na koniec listopada w kraju ogólna liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów elektrycznych o dmc do 3,5 tony nieznacznie przekroczyła pułap 54 tys. egzemplarzy.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Mój Elektryk" wystartował 12 lipca 2021 roku i potrwa do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania środków. Jeszcze 15 listopada bieżącego roku - w związku z dużym zainteresowaniem - budżet programu zwiększony został o 100 mln zł. W przypadku osób fizycznych kupujących samochód osobowy (pojazd kategorii M1) wartość dotacji wynosi odpowiednio:



18 750 zł,

27 000 zł dla osób legitymujących się kartą dużej rodziny.

W pierwszym przypadku wartość pojazdu nie może przekraczać 225 tys. zł. Dla osób z kartą dużej rodziny nie przewidziano górnego limitu wartości samochodu.



W przypadku przedsiębiorców maksymalna cena pojazdu objętego dofinansowaniem uzależniona jest od wysokości podatku VAT rozliczanego przez przedsiębiorcę. Limity "cenowe" prezentują się następująco:



276 750 zł - 100% odliczenia VAT,

248 205 zł - 50% odliczenia VAT



225 000 zł - zwolnienie z VAT



Same kwoty dofinansowania są takie same jak w przypadku osób fizycznych i wynoszą odpowiednio: 18 750 zł - brak wymaganego średniorocznego przebiegu 27 000 zł - przy średniorocznym przebiegu wyższym niż 15 000 km