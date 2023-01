Premiera Tesli Cybertruck znowu przesunięta. Trochę na nią poczekamy

Kiedy premiera Tesli Cybertruck?

Elon Musk podczas niedawnego spotkania z inwestorami odniósł się do pytań o premierę Tesli Cybertruck. Przyznał, że tegorocznego terminu nie uda się dotrzymać - elektryczny pick-up miał zadebiutować w połowie 2023 roku. Teraz Musk twierdzi, że pojazd trafi do produkcji w 2024 roku.

Czy taką datę możemy uznać za pewną? Bynajmniej. Założyciel Tesli nie ogłosił przecież tego na konferencji prasowej, pokazując najlepiej jakiś egzemplarz przedprodukcyjny. Został pociągnięty za język przez inwestorów, mających chyba powoli dość jego niespełnionych obietnic (o finansowych problemach Tesli i ich przyczynach pisaliśmy szerzej w tekście obok). Zapytany wprost musiał przyznać, że Cybertruck nie jest gotowy. A kiedy będzie? "Za rok" to dość bezpieczna odpowiedź. I do tego identyczna, jaką dawał już kilkukrotnie.

Reklama

Zdjęcie Tesli Cybertruck / materiały prasowe

To już kolejne przesunięcie premiery Tesli Cybertruck

Tesla Cybertruck została zaprezentowana pod koniec 2019 roku. Premiera była dość głośna i to nie tylko za sprawą linii nadwozia w kształcie ekierki. Elon Musk zapewniał wtedy między innymi, że pick-up ma kuloodporne szyby, co miało udowodnić rzucenie w nie metalową kulą. Szyby nie wytrzymały.

Cybertruck miał trafić do sprzedaży w 2021 roku, co potem przesunięto na 2022 rok, kiedy to doczekaliśmy się jedynie zapewnienia, że połowa 2023 roku to już pewnik. Trudno być więc zaskoczonym, że Elon Musk ponownie przesunął premierę.

Co więcej, trudno powiedzieć, czy i nowego terminu uda się dotrzymać. Przypomnijmy, że Cybertruck, wyglądający jak kosmiczny łazik z filmu science-fiction z lat 80. XX wieku, nie zmienił się od czasu pierwszej prezentacji. Nadal więc nie przypomina niczego, co faktycznie mogłoby zostać dopuszczone do ruchu i wdrożone do produkcji. Zastrzeżenia budzi choćby to, czy pojazd jakiekolwiek testy bezpieczeństwa, chociaż pick-upy rejestrowane są jako pojazdy ciężarowe, więc może wedle takich kryteriów uda się uzyskać homologację.

Zdjęcie Tesli Cybertruck / materiały prasowe

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że zgodnie z niedawnymi zapewnieniami Elona Muska, Cybertruck będzie mógł przez krótki czas służyć jako łódka. Wygląda więc, że elektryczny "kuloodporny" pick-up ma być także amfibią, pozwalając na "przekraczanie rzek, jezior, a nawet mórz, jeśli nie są zbyt wzburzone". Czekamy z niecierpliwością na prezentację tych możliwości.