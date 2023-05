Państwowa Straż Pożarna w Gdańsku poinformowała o niebezpiecznej sytuacji, która miała miejsce w niedzielne popołudnie. Niedługo po godzinie 16:00 do strażaków spłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru samochodu elektrycznego. Pojazd zaparkowany był na stacji paliw na al. Hallera.

Ogień pojawił się w obrębie baterii

Kierowca bezemisyjnego Forda Mustanga poinformował funkcjonariuszy, że samodzielnie opuścił auto w momencie zauważenia zadymienia. Niedługo później w obrębie baterii samochodu pojawiły się płomienie. Strażacy wysłali na miejsce 5 jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz oficera operacyjnego. Na miejscu pojawiła się także pomorska policja, która zabezpieczyła stację paliw oraz pobliską drogę.

Akcja gaśnicza trwała ponad 5 godzin

W sumie akcja gaśnicza trwała ponad 5 godzin. W jej trakcie strażacy przez 1,5 godziny podawali wodę w kierunku płonącej baterii. Ostatecznie samochód udało się sprawnie ugasić. Po schłodzeniu akumulatora jego temperatura spadła do bezpiecznych wartości.

Ugaszony pojazd został przemieszczony z wykorzystaniem rolek w bezpieczne miejsce - poza obręb stacji paliw, gdzie pozostawiono go pod pełną kontrolą funkcjonariuszy na kolejne 3 godziny. Jak informują strażacy - nie doszło już do kolejnych niespodziewanych zapłonów, co pozwoliło zakończyć akcję ratowniczą.

Dlaczego pożar elektryka to spory problem?

Chociaż tym razem akcja gaśnicza przebiegła stosunkowo szybko, a elektrycznego Forda Mustanga udało się ugasić równie sprawnie, co płonący samochód spalinowy - sprawy nie zawsze idą tak dobrze.

Problem z pożarami samochodów elektrycznych polega na tym, że są one zwykle nieprzewidywalne i wieloetapowe, a do tego mogą następować bardzo gwałtownie. Wszystko z powodu ogniw w akumulatorach, które są od siebie odizolowane, a ich zapłon może postępować w dość długich odstępach. Czasami zdarza się, że ugaszenie płonącego samochodu elektrycznego może potrwać kilka godzin i gdy czynność zostanie zakończona, nagle okazuje się, że doszło do ponownego zapłonu.

Dlatego producenci zaczęli stosować rozwiązania, które pomagają strażakom w ugaszeniu pożaru. Mowa tu m.in. o specjalnych systemach umożliwiających łatwy dostęp dla zespołów ratowniczych, który pozwala na szybkie zalanie płonącego akumulatora środkiem gaśniczym. Coraz częściej także sami strażacy przechodzą odpowiednia szkolenia pod kątem gaszenia samochodów elektrycznych. Jak widać na przykładzie zdarzenia z Gdańsku - daje to swoje efekty.

