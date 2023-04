Elektryczne radiowozy za ciche na Nowy Jork

Pomimo, że elektryczny Mustang Mach-E emituje z siebie dźwięki ostrzegawcze (jest to wymagane przez europejskie i amerykańskie prawo), to jednak są one za ciche w porównaniu z hałasem jaki wytwarza ruch uliczny Nowego Jorku.

Zwłaszcza w przypadku jazdy po Manhattanie, elektryczne radiowozy są właściwie niesłyszalne i to zarówno przez pieszych, rowerzystów, jak i innych kierowców.

To z kolei stwarza spore zagrożenie i zmusza funkcjonariuszy do częstego trąbienia lub uruchamiania krótkich sygnałów dźwiękowych syreny policyjnej, co wprowadza dodatkowy chaos na i tak już pełnych wrzawy ulicach miasta.

Samochody zostaną zmodyfikowane?

Na obecną chwilę nowojorska policja nie wie, jak sobie poradzić z powyższym problemem. Niewykluczone, że elektryczne Mustangi zostaną doposażone w głośniejsze emitery dźwięku. Przynajmniej te egzemplarze, które poruszają się po najbardziej zatłoczonych dzielnicach Nowego Jorku.

