Nowe i mocniejsze punkty ładowania Greenway. Gdzie naładujemy się szybciej?

Wolno rozwijająca się infrastruktura ładowania dla aut elektrycznych to jeden z głównych powodów, dla których nie przesiadamy się do aut elektrycznych. Jednakże, operatorzy regularnie powiększają swoje portfolio oraz przebudowują już istniejące punkty, by oferowały większą moc. Pod koniec ubiegłego roku firma GreenWay uruchomiła 29 nowych punktów i zmodernizowała 19 istniejących.

Zdjęcie GreenWay uruchomił 29 nowych punktów ładowania / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL