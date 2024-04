Dacia Spring po face liftingu jest już dostępna w Polsce. W środę 17 kwietnia importer ogłosił, że salony rozpoczęły już przyjmowanie zamówień. W pełni elektryczny miejski hatchback po modernizacji wygląda bardziej dojrzale i nowocześniej, a na dodatek jest jeszcze tańszy.

Nowa Dacia Spring - co się zmieniło po liftingu?

W ramach face liftingu Dacia Spring otrzymałą zupełnie nowy i bardziej dynamiczny pas przedni z charakterystycznymi światłami LED do jazdy dziennej oraz przeprojektowany pas tylny, który na czarnym panelu zdobi napis “DACIA". Po naniesieniu kilku poprawek Dacia Spring wreszcie jest jakkolwiek atrakcyjna, a przy okazji wpisuje się w nową stylistykę marki, zapoczątkowaną najnowszą generacją Dustera.

Zdjęcie Nowa Dacia Spring, Auta można już zamawiać w polskich salonach. / Dacia / materiały prasowe

O wiele więcej zmieniło się w kabinie. W odświeżonej Dacii Spring całkowicie pojawiła się całkowicie przeprojektowana deska rozdzielcza, która w większym stopniu przypomina już te stosowane w pozostałych modelach. Pojawił się także 7-calowy ekran komputera pokładowego za kierownicą i 10-calowy ekran systemu multimedialnego Media Nav Live z wbudowaną nawigacją satelitarną, cyfrowym radiem, łącznością Bluetooth i bezprzewodową replikacją smartfona. Nowy jest także panel klimatyzacji oraz dźwignia kierunku jazdy, która zastąpiła pokrętło.

Zdjęcie Nowa Dacia Spring. Kabina elektryka została kompletnie zmieniona. / Dacia / materiały prasowe

W nowym wydaniu debiutują także liczne nowe systemy wspomagania prowadzenia tj. aktywny system wspomagania nagłego hamowania (tryb miejski/podmiejski z wykrywaniem pojazdów, pieszych, rowerzystów i motocykli),

system rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości,

wspomaganie parkowania tyłem,

sygnalizacja awaryjnego hamowania,

ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu,

asystent utrzymania pasa ruchu,

system monitorowania czujności kierowcy,

system połączeń alarmowych (eCall).

Nowa Dacia Spring - akumulator i zasięg

Dacia Spring po zmianach debiutuje z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 26,8 kWh, który przy katalogowym zużyciu energii na poziomie 14,6 kWh/100 km pozwoli na przejechanie w cyklu miejskim do 183 kilometrów (WLTP). W jeździe miejskiej zasięg Springa może wzrosnąć do 220 km. Baterię naładujemy w 11 godzin za pośrednictwem 22-voltowego gniazda domowego lub w 45 minut (od 20 do 80 proc.) z wykorzystaniem ładowarki o mocy 30 kW. Pokładowa ładowarka przyjmie prąd o mocy do 7 kW.

Zdjęcie Nowa Dacia Spring. Samochód można ładować z maksymalną mocą 30 kW. / Dacia / materiały prasowe

Przednią oś napędza jednostka o mocy 65 KM (48 kW), która pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 14 sekund. Odmiana ze słabszym silnikiem o mocy 45 KM potrzebuje na taki “sprint" 20 sekund. Przypomnijmy, że masa tego samochodu elektrycznego nie przekracza tony - masa własna Dacii Spring to 984 kg. Producent podkreśla w tym miejscu, że w porównaniu z poprzednikiem, odświeżony i znacznie lepiej wyposażony wariant jest cięższy o zaledwie 6 kg.

Zdjęcie Dacia Spring występuje w wersji Electric 45 oraz Electric 65 / Dacia / materiały prasowe

Nowa Dacia Spring - ceny w Polsce

Polski cennik odświeżonego modelu otwiera Dacia Spring Electric 45 w wersji wyposażenia Essential, której ceny zaczynają się od 76 900 zł. Tyle zapłacimy za wariant o mocy 45 KM i 125 Nm momentu obrotowego, którego zasięg w cyklu mieszanym sięga 225 kilometrów (wg WLTP). Ceny odmiany Electric 65 o mocy 65 KM i 113 Nm momentu obrotowego startują od 86 000 zł w wersji wyposażenia Expression. W tym wydaniu maksymalny zasięg w cyklu mieszanym to 228 kilometrów (wg WLTP).

Zdjęcie Dacia Spring występuje w 4-miejscowej wersji osobowej i 2-miejscowej odmianie Cargo / Dacia / materiały prasowe

W mocniejszej odmianie Dacia Spring jest także dostępna w 2-osobowej konfiguracji Cargo (od 92 400 zł), w której przestrzeń pasażerska z przodu oraz część ładunkowa z tyłu jest przeznaczona do transportu towarów. W odmianie Cargo bagażnik jest zabezpieczony tworzywem sztucznym i ma cztery pierścienie mocujące czy przegrodę z siatki dla bezpieczeństwa pasażerów. Ponadto pojemność bagażnika w tej wersji wzrasta do 1000 litrów (domyślnie 308 litrów).

Nowa Dacia Spring - ceny w Polsce Wersja Essential Expression Extreme Cargo Electric 45 76 900 zł - - - Electric 65 - 86 000 zł 90 600 zł 92 400 zł