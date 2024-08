Jeżdżą elektrykami i nie płacą za baterie. Chińska marka dobrze to rozegrała

Tańsze auto i bateria w abonamencie. Tak działa usługa BaaS

Co więcej, decydując się na usługę BaaS, klienci kupują auto z mniejszymi bateriami (70-75 kWh) w zaniżonej o 70 tys. jenów cenie (ok. 38 tys. zł), bowiem de facto nie są właścicielami zestawu akumulatorów zamontowanego w aucie. W przypadku większych akumulatorów (100 kWh) cena auta jest obniżana o 128 tys. jenów (ok. 70 tys. zł). Z usługi można zrezygnować i wykupić baterię na własność. Obecnie jednak Nio umożliwia klientom usługi BaaS jedynie wykupienie akumulatora o tej samej pojemności, który wybrali w momencie zakupu samochodu. Z kolei osoby, które zakupiły auto wraz z akumulatorem, nie mogą wymienić go na nowy.

Nowatorska usługa firmy Nio przyjęła się wśród klientów. Nie dość, że nie trzeba spędzać godzin pod ładowarkami, to na dodatek zawsze dostajemy zweryfikowany i sprawny zestaw akumulatorów. Tym sposobem za utrzymanie i serwisowanie najważniejszego komponentu w aucie elektrycznym odpowiedzialny jest producent, a nie klient.

Nio obniżyło ceny usługi BaaS

Gdy w marcu br. warunki programu uległy zmianie, producent odnotował znaczący wzrost zainteresowania usługą BaaS. Miesięczna rata za korzystanie z mniejszego pakietu baterii została obniżona wówczas o ponad 25 proc. z 980 do 728 jenów (z ok. 534 do ok. 397 zł). Dziś z usługi BaaS korzysta ok. 70 proc. kierowców aut Nio. Cena za wynajem większych akumulatorów została zmniejszona o blisko 33 proc. z 1680 do 1128 jenów (z ok. 915 do ok. 615 zł).