Spis treści: 01 Jaką żywotność ma bateria w aucie elektrycznym? Tesla odpowiada

02 Niegroźne im nawet 10 lat ciężkiej pracy

Nic nie jest wieczne - zwłaszcza w motoryzacji. Akumulatory, tak samo jak silniki spalinowe, mają określoną żywotność. Są jednostki, które bez generalnego remontu wytrzymują kilkaset tysięcy kilometrów, ale znamy też tak pancerne motory, które sprawują się bez awarii długimi latami. Jak sytuacja wygląda z bateriami w autach elektrycznych i jak szybko spada pojemność? Najnowszy raport amerykańskiego producenta rozwiał wszystkie wątpliwości.

Jaką żywotność ma bateria w aucie elektrycznym? Tesla odpowiada

Mowa tu jednak tylko o akumulatorach montowanych w autach Tesli. Zgromadzone dane pochodzą z Tesli Model S i X, które korzystają z baterii o pojemności 85 i 90 kWh. Ów akumulatory pozwalają przejechać modelowi S i X na jednym ładowaniu do 440 (85 kWh) lub do 470 km (90 kWh). Z informacji opublikowanych przez amerykańskiego producenta wynika, że po przejechaniu 200 tys. mil (ok. 320 tys. kilometrów), pojemność baterii spada do poziomu 88 proc.

Reklama

Zdjęcie / imago stock&people/Imago Stock and People / East News

Niegroźne im nawet 10 lat ciężkiej pracy

Spadek na poziomie 12 proc. brzmi jak całkiem dobra prognoza, bowiem nawet w przypadku, gdyby auto rocznie pokonywało do 30 tys. km. Po blisko 10 latach, zarówno sedan, jak i SUV, byłyby w stanie pokonać blisko 400 km od ładowarki do ładowarki. O podobnych stratach mówi się również w mniejszych modelach tj. 3 czy Y. Tam, jak wynika ze statystyk, poziom baterii po 100 tysiącach mil (160 tys. kilometrów), spada do 90 proc. i do niecałych 15 proc. gdy dojdziemy do dobijemy do 200 tys. mil (ok. 320 tys. km).

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SCT w Krakowie w sądzie. Najważniejsze nowości salonu w Szanghaju. Moto Flesz odc. 87 INTERIA.PL