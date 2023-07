Dzień Bezpiecznego Kierowcy i Dzień Świętego Krzysztofa stały się przyczynkiem do wprowadzenia promocji dla klientów Biedronki korzystających z samochodów elektrycznych. Przez kilka dni będą mogli doładować swoje auta za darmo.



Jak informowaliśmy dwa tygodnie temu, Biedronka z pomocą Powerdot elektryfikuje swoje markety. Do końca 2024 roku pod 600 sklepami w kraju staną szybkie stację ładowania. Każda będzie miała trzy gniazda (CCS, CHAdeMO i Type2), co daje w sumie 1800 punktów ładowania i będzie dysponować maksymalną mocą od 100 do 120 kW. Na wszystkich zapłacimy zbliżeniowo lub na stronie internetowej, po przekierowaniu z kodem QR, z pomocą karty płatniczej - w przyszłości pojawi się również Google Pay. Na dodatek klienci nie muszą się nigdzie rejestrować. Jeszcze w tym roku gotowe ma być 150 szybkich stacji w wybranych większych i mniejszych miastach naszego kraju.

Sieć ładowarek przy Biedronkach będzie rozmieszczona w całym kraju w taki sposób, aby poruszanie się pojazdów elektrycznych po polskich drogach było możliwe tylko korzystając z sieci ładowania aut przy Biedronkach w całym kraju. To kolejne pole, na którym Biedronka jest pionierem w Polsce, rewolucjonizując ogólnopolską sieć ładowania elektryków. Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka

Promocja w Biedronce. Ładowanie auta elektrycznego za darmo

Od 25 do 29 lipca kierowcy aut elektrycznych i hybrydowych, którzy są klientami sklepów sieci Biedronka za zakupy powyżej 50 zł otrzymają voucher o wartości 50 zł na doładowanie pojazdu z dostępnej pod sklepem ładowarki. Liczba voucherów jest ograniczona i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Niestety, promocja ta dotyczy wyłącznie sklepów sieci Biedronka przy ul. Sytej oraz Pałacowej w Warszawie.

Ile kosztuje ładowanie elektryka pod Biedronką

Na wszystkich stacjach ładowania Powerdot pod sklepami Biedronki będzie obowiązywał jeden cennik. Cena 1 kWh to:

CCS - 2,71 zł,

CHAdeMO - 2,52 zł,

Type 2 - 1,91 zł.

W zależności od wybranego gniazda, poniesiemy też opłatę za postój. Dla poszczególnych gniazd to odpowiednio: