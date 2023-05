Citroen e-C4 i e-C4 X otrzymają nowe napędy. Będzie większa moc i zasięg

Spis treści: 01 Citroen e-C4 i e-C4 X. Nowy elektryczny silnik, nowa moc

02 Citroen e-C4 i e-C4 X. Do 421 km według norm WLTP

03 Citroen e-C4 i e-C4 X - dostępność w Polsce?

Elektryczne modele e-C4 i e-C4 X były do tej pory dostępne wyłącznie z silnikami o mocy 136 KM i akumulatorami 50 kW. Teraz jednak dołączają do nich warianty wyposażone w najnowszą wersję elektrycznego napędu, która charakteryzuje się nie tylko wyższą mocą, ale też większą wydajnością.

Citroen e-C4 i e-C4 X. Nowy elektryczny silnik, nowa moc

Nowy hybrydowy synchroniczny silnik elektryczny (HSM) o mocy 115 kW (156 KM) w pewnym sensie zastępuje dotychczasową jednostkę z magnesami trwałymi. Dla klientów oznacza to głównie większą o 20 KM moc.

Istotnych zmian doczekał się także akumulator, który zmienił nieco swój skład chemiczny i obecnie charakteryzuje się wyższym stosunkiem niklu. Całość skutkuje lepszą gęstością energii i większą o 4 kWh pojemnością, a to z kolei oznacza większą wydajność.

Citroen e-C4 i e-C4 X. Do 421 km według norm WLTP

Jak zapewnia Citroen - wszystkie te ulepszenia znacząco wpłynęły na zasięgi samochodów, a także poprawiają efektywność energetyczną, zmniejszając średnie zużycie energii do 12 kW/h.

Citroen e-C4 X 1 / 5 Citroen e-C4 X Źródło: materiały prasowe

W zależności od wersji wyposażenia, nowe Citroeny e-C4 i e-C4 X 156 KM / 54 kWh oferują zasięg od 415 do 421 km - według norm WLTP. To średnio o 17 procent więcej względem starszych napędów. Obecnie średnie zużycie energii wynosi 12 kW/h, a średni zasięg w warunkach ruchu miejskiego przy temperaturach zbliżonych do 0°C, wzrósł o 30 kilometrów.

Co ważne - pomimo zwiększonej pojemności akumulatorów, czasy ładowania nie ulegają wydłużeniu.

Citroen e-C4 i e-C4 X - dostępność w Polsce?

Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy nowe napędy trafią do polskiej oferty Citroena oraz czy będą dostępne równolegle ze starszymi silnikami. Według oficjalnego komunikatu prasowego - mocniejszy wariant napędowy miałby być dostępny od wersji wyposażenia "Shine".

***