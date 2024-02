Bogaci są wzywani do serwisu. Elektryczny Rolls-Royce może zapłonąć

W samochodach marki Rolls-Royce akcje przywoławcze to rzadkość, ale jak widać, wpadki zdarzają się nawet najlepszym. Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego alarmuje o usterce, która w samochodach przeznaczonych na rynek amerykański może być źródłem poważnych problemów.

Rolls-Royce Spectre. Nadmiar kleju może doprowadzić do pożaru

Z komunikatu NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) wynika, że w 107 egzemplarzach sprzedanych na terenie Stanów Zjednoczonych kabel uziemienia między przednim silnikiem elektrycznym, a podwoziem pojazdu, może zawierać pozostałości kleju. Niewystarczające uziemienie elektryczne może zwiększyć ryzyko porażenia prądem podczas prac serwisowych, a także zwiększyć ryzyko pożaru.

Zdjęcie Rolls-Royce Spectre. Ponad 100 egzemplarzy w USA musi wrócić do serwisu

Rolls-Royce Spectre to auto, na które długo czekano

Rolls-Royce Spectre to jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli brytyjskiej marki ostatnich lat. Ogromne coupe o długości prawie 5453 mm i 2080 mm szerokości, którego rozstaw osi liczy 3210 mm, waży “na pusto" prawie 3 tony, a mimo to dzięki łącznej mocy 600 KM i 900 Nm momentu obrotowego rozpędza się do pierwszej “setki" w 4,5 sekundy. Osiągi nie grają tu jednak pierwszorzędnej roli, bowiem tu najważniejszy jest komfort i cisza. Zasięg nie powala, bowiem katalogowe dane wskazują, że akumulator o pojemności 120 kW pozwala przejechać średnio nieco ponad 500 km na jednym ładowaniu.

Rolls-Royce z rekordem. Bogaci kupują więcej luksusowych aut

Brytyjska manufaktura sprzedała w 2023 roku więcej aut, niż w roku poprzednim. Co prawda wynik udało się poprawić o zaledwie 11 aut, ale to zawsze powód do radości. W ciągu 12 miesięcy producent z Goodwood dostarczył klientom na całym świecie 6032 samochody i każdy jeden z nich posiadał indywidualną opcję “Bespoke".

Zdjęcie Rolls-Royce Spectre przyspiesza do "setki" w 4,5 sekundy

Najchętniej wybieranym modelem wśród czterech oferowanych (Phantom, Ghost, Cullinan i Spectre), był rzecz jasna duży SUV. Co jednak ciekawe, elektryczną nowością zainteresowało się wielu młodych klientów. Największym rynkiem dla Rolls-Royce’a pozostają Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajmują Chiny, a dalej Bliski Wschód, Azja, Pacyfik i Europa.