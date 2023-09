We frankfurckiej dzielnicy Fechenheim doszło do pożaru, w wyniku którego zniszczono elektryczne samochody marki Tesla. Grupa, która przyznała się do podpalenia, twierdzi, że Tesla jest jednym z jej "największych wrogów". Według Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), w pożarze zniszczono łącznie 15 pojazdów.

Atak na salon Tesli. Co się dokładnie stało?

Ok. godziny 3 w nocy lokalna straż pożarna otrzymała informację o pożarze na terenie parkingu przy salonie Tesli. Gdy strażacy przybyli na miejsce, pożar zajął już kilkanaście samochodów.