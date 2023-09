Spis treści: 01 Autonomiczne autobusy w europejskich miastach

02 Testy w miastach pozwolą na zebranie różnych doświadczeń

03 Testy autonomicznych autobusów z unijnym dofinansowaniem

Autonomiczne autobusy w europejskich miastach

Zajmująca się projektowaniem, konstruowaniem i dostarczaniem produktów OEM (czyli takich, które mogą być sprzedawane przez innego producenta) oraz pojazdów autonomicznych m.in. dla motoryzacji i lotnictwa firma Aurrigo, opracowała Auto-Shuttle, czyli dziesięciomiejscowy autobus elektryczny, który może poruszać się autonomicznie.

Firma chwali się tym, że jest to jej pierwszy pojazd dopuszczony do ruchu. Jak podaje przedsiębiorstwo, Auto-Shuttle został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu ekonomicznego transportu publicznego. Ma także sprawdzić się na lotniskach w celu przewożenia pasażerów np. z terminali do samolotów.

W różnych miastach Europy ruszyły już testy tych pojazdów, można je spotkać m.in. na ulicach Milton Keynes (Wielka Brytania) oraz Pragi i Brna (Czechy). Początkowo, w celach bezpieczeństwa, w samochodach znajdują się kierowcy, którzy mogą przejąć kontrolę w razie problemów. W przyszłości jednak, nie będzie ich w pojazdach, a kontrola będzie sprawowana przez zdalnego operatora.

Jednym z celów tego projektu jest budowanie zaufania do pojazdów autonomicznych. Warto dodać, że w testy zaangażowane są również władze miast, a partnerem całego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Londyński.

Testy w miastach pozwolą na zebranie różnych doświadczeń

Dzięki prowadzeniu testów w dwóch krajach, możliwe będzie zdobycie różnych doświadczeń związanych z takimi kwestiami, jak układ ulic, warunki drogowe czy też stosunek społeczeństwa do pojazdów autonomicznych. Zbadana ma zostać również sprawa połączenia autobusów autonomicznych z aplikacjami do planowania trasy przejazdu.

Dyrektor generalny Aurrigo, David Keene, stwierdził, że projekt ten stanowi szansę, jeśli chodzi o wprowadzenie autonomicznego transportu publicznego w miastach Europy. "Testowanie możliwości Auto-Shuttle w trudnych warunkach, takich jak brukowane ulice Pragi, będzie doskonałą demonstracją możliwości naszej technologii autonomicznej" - dodał.

Testy autonomicznych autobusów z unijnym dofinansowaniem

Testy prowadzone przez Aurrigo, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, są częścią prowadzonego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute for Innovation and Technology) projektu Living Lab for Automous Electric Vehicles (LivingLAPT). Jak możemy przeczytać na stronie EIT Urban Technology, dzisiejsze miasta mają problem z ograniczeniem emisji czy poprawieniem bezpieczeństwa. Według instytutu pomocne w sprostaniu tym wyzwaniom mogą być właśnie autobusy autonomiczne.

Bani Anvari stwierdził, że tego typu pojazdy "mają ogromny potencjał", jeśli chodzi o kwestię ograniczenia emisji i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miastach. W związku z tym uważa on, że konieczne jest stworzenie odpowiednich regulacji, które pozwolą na ich funkcjonowanie.