Tak aktywiści unieruchamiają samochody autonomiczne. Wystarczy prosty trik

Aktywiści otrzymali nietypowe wsparcie

Swoją akcją grupa chce zwrócić uwagę na kwestię potencjalnych zagrożeń, które wiążą się z korzystaniem z samochodów autonomicznych. Zdaniem aktywistów, jest wiele powodów, dla których podjęli się oni takiego działania. Zwracają tutaj uwagę na sprawy związane z ekologią, ale również różnego rodzaju zdarzenia drogowe, których uczestnikami były właśnie pojazdy autonomiczne. Co ciekawe, grupa, która jasno deklaruje swój sprzeciw dla obecności samochodów na ulicach, otrzymała dość nietypowe wsparcie. W akcję zaangażowali się bowiem... taksówkarze, którym pojazdy bez kierowcy mogą w przyszłości całkowicie odebrać źródło utrzymania.

Przedstawiciele jednej z firm nazywają akcję "wandalizmem"

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele firmy Waymo. Jak stwierdzili, bardzo poważnie traktują prowadzoną akcję. Działania podjęte przez aktywistów wprost nazywają oni "wandalizmem" i zapowiedzieli, że poinformują policję o "wszelkich niechcianych lub niebezpiecznych ingerencjach" w ich pojazdy. Firma Cruise natomiast przekazała brytyjskiemu "The Guardian", że protest do tej pory nie miał znaczącego wpływu na działanie jej pojazdów.

Na samochody autonomiczne narzekają również służby

Jak się okazuje, na samochody autonomiczne narzekają nie tylko aktywiści i taksówkarze, ale również służby. Jakiś czas temu pisaliśmy, że o niechęci strażaków i policjantów z San Francisco do pojazdów autonomicznych świadczyć mają przygotowywane przez nich raporty. Niektórzy funkcjonariusze twierdzą, że interwencje do samochodów autonomicznych to niemal codzienność. W zgłoszonych urzędnikom raportach dokumentujących potencjalnie niebezpieczne "incydenty" z udziałem pojazdów bez kierowców znalazły się przypadki blokowania ulic i nieprzepuszczania wozów strażackich. Opisany został również przypadek o braku możliwości zatrzymania samochodu, który wjechał w teren objęty działaniami policyjnymi.

