Rosja znosi zakaz eksportu paliwa. Wystarczyły zaledwie 2 tygodnie

Spis treści: 01 Wprowadzili zakaz, wytrzymali 2 miesiące

02 Rosja znosi zakaz eksportu letniego oleju napędowego

03 Celem było ustabilizowanie cen

Wprowadzili zakaz, wytrzymali 2 miesiące

W ciągu ostatnich 2 miesięcy, czyli okresie obowiązywania zakazu eksportu letniego oleju napędowego, rosyjski rynek został nasycony handlowym olejem napędowym wszystkich gatunków, w tym także benzyną, w giełdowym kanale sprzedaży. W dniu 21 września rosyjski rząd nałożył tymczasowy zakaz eksportu benzyny i oleju napędowego w celu ustabilizowania rynku krajowego. Następnie 6 października zniesione zostały ograniczenia dotyczące eksportu oleju napędowego rurociągami do portów morskich dla producentów dostarczających co najmniej 50 proc. wyprodukowanego oleju napędowego na rynek krajowy. W drugiej połowie listopada rząd zniósł tymczasowy zakaz eksportu benzyny.

Rząd Federacji Rosyjskiej podjął decyzję o zniesieniu tymczasowego zakazu eksportu letniego oleju napędowego wprowadzonego 21 września w ramach zestawu środków mających na celu ustabilizowanie sytuacji cenowej na krajowym rynku paliw silnikowych. podało Rosyjskie Ministerstwo Energetyki

Zdjęcie / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Rosja znosi zakaz eksportu letniego oleju napędowego

Reklama

W komunikacie ministerstwa czytamy, że od początku obowiązywania zakazu eksportu, ceny hurtowe letniego oleju napędowego na giełdzie spadły, a jego zapasy wynoszą ponad 3,2 mln ton, czyli o 14% więcej niż w dniu wprowadzenia zakazu eksportu paliw silnikowych. Z czego to wynika? Ozimowy charakteryzuje się zakończeniem cyklu modernizacji rafinerii i niższym popytem na letni olej napędowy, który jest mniej poszukiwany w okresie niskich temperatur w większości Federacji Rosyjskiej.

Aby zapobiec rozładowaniu rafinerii i zapewnić wysoki poziom produkcji paliw, na które jest popyt - komercyjnej benzyny silnikowej i zimowych gatunków oleju napędowego, a także biorąc pod uwagę stabilizację sytuacji cenowej na rynku krajowym, podjęto decyzję o zakończeniu tymczasowego zakazu eksportu letniego oleju napędowego czytamy w komunikacie Ministerstwa

Zdjęcie / Bartlomiej Magierowski

Celem było ustabilizowanie cen

Boris Kopeikin, pierwszy zastępca dyrektora generalnego Centrum Rozwoju Strategicznego, dodał w rozmowie z TASS, że decyzja zostaje podjęta w odpowiednim czasie, ponieważ ograniczenia eksportu produktów naftowych zostały wprowadzone jako środek mający na celu stworzenie dodatkowych wolumenów na rynku krajowym i ustabilizowanie cen - najpierw hurtowych, a następnie detalicznych.

Zakończył się letni i jesienny sezon wysokiego popytu na paliwa, popyt na olej napędowy spadł ze względu na zakończenie prac polowych, a remonty rafinerii dobiegają końca. Rozmiar tłumika z października został przywrócony, światowe ceny ropy nieznacznie spadły, a rubel wręcz przeciwnie, umocnił się, co również pozytywnie wpłynęło na atrakcyjność dostaw krajowych. tłumaczy Boris Kopeikin

Rynek stopniowo zbliża się do równowagi, a ceny stabilizują się zarówno w hurcie, jak i detalu, co zdaniem Borisa Kopeikina oznacza, że to najlepszy czas na zniesienie ograniczeń i wznowienie eksportu paliw.