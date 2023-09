Obniżka cen paliw to zła wiadomość. Orlen gra w niebezpieczną grę

Chociaż obniżki cen paliw na stacjach mogą wydawać się świetną wiadomością dla kierowców, w rzeczywistości mogą one być sygnałem głębszych problemów w strategii cenowej Orlenu. W obliczu globalnych trendów cenowych i walutowych, polski gigant naftowy decyduje się na bardzo ryzykowne kroki.

Globalne trendy a polski rynek paliw

Podczas gdy ceny ropy naftowej na świecie rosną, a kurs złotego wobec dolara osłabia się, co oznacza, że surowiec kosztuje więcej, Orlen postanowił iść pod prąd, obniżając ceny paliw. Takie działanie, chociaż korzystne dla konsumentów w krótkim okresie, może mieć poważne konsekwencje dla stabilności finansowej firmy i dla polskiej gospodarki.

Hurtowe ceny paliw - niepokojące decyzje Orlenu

Mimo globalnych trendów, Orlen postanowił obniżyć ceny hurtowe paliw. Na przykład, cena litra benzyny 95 w hurtowniach Orlenu spadła do poziomu 5,02 zł netto, czyli 6,18 zł z podatkiem VAT. Takie ruchy mogą zwiększyć sprzedaż w krótkim okresie, ale nie wiadomo, czy firma jest przygotowana na skutki tego działania w przyszłości. I co na taką politykę powiedzą udziałowcy koncernu. Niewykluczone, że będą oczekiwali, że Orlen "odpracuje" tę stratę, a to będzie oznaczało konieczność znacznego podniesienia cen.

Długoterminowe skutki obniżek cen

Obniżki cen paliw mogą prowadzić do krótkoterminowego wzrostu popularności Orlenu wśród konsumentów, ale jednocześnie mogą zaszkodzić konkurencji, destabilizując rynek paliwowy w Polsce. Ponadto, jeśli globalne ceny ropy naftowej będą nadal rosły, Orlen może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, będąc zmuszonym do podniesienia cen, co z pewnością spotka się z negatywną reakcją konsumentów. Trzeba pamiętać o tym, że dużą część paliw importujemy z zagranicy, a Orlen, będąc największym graczem, swoimi ruchami wpływa na ceny konkurentów. W pewnym momencie mogą oni podjąć decyzję o zaprzestaniu importu paliw do Polski – ta działalność przestanie im się opłacać. Wówczas możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której po prostu zabranie paliwa na stacjach.

Orlen, obniżając ceny paliw, może prowadzić ryzykowną grę, której konsekwencje możemy odczuć wszyscy. Krótkoterminowe korzyści są co prawda oczywiste, ale długoterminowe skutki takiej strategii mogą okazać się bardzo kosztowne dla firmy i dla polskiej gospodarki.