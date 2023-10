O ile podrożeje paliwo po wyborach? Szacunki mogą przerazić

Wybory już za tydzień i po nich sytuacja na rynku paliw się ustabilizuje. Niezależnie od tego, kto zwycięży, będziemy mieć do czynienia z podwyżką cen. W jakiej skali?



Ile będzie kosztować paliwo po wyborach? Podwyżka będzie drastyczna

Do tej kwestii odniósł się członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk, który był gościem Konrada Piaseckiego w TVN24. Litwiniuk powiedział, że obecne szacunki, oparte na prognozach NBP, mówią, że podwyżka cen w listopadzie wyniesie co najmniej 10 proc, a w grudniu będzie to kolejne 9 proc. W efekcie przełoży się to na 1,5-proc. wzrost inflacji w grudniu i -0,5-proc. - w listopadzie.

Litwiniuk dodał, że te szacunki są oparte o obecne ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Jednak po destabilizacji sytuacji w Izraelu nie jest wykluczone, że będziemy mieli do czynienia ze znacznymi wahaniami cen tego surowca.



Paliwo po 7,20 zł za litr?

Jeśli powyższy scenariusz miałby się ziścić, to by będzie znaczyło, że w listopadzie ceny paliw wzrosną o przynamniej 60 gr. Kolejna podwyżka, w grudniu, będzie miała podobną skalę, co oznacza, że przed Bożym Narodzeniem na pylonach stacji mogą widnieć ceny wynoszące około 7,20 zł za litr.

Twierdzenia członka RPP natychmiast zdementował NBP. "W związku ze skandaliczną, zaskakującą, nieautoryzowaną przez RPP wypowiedzią pana Przemysława Litwiniuka, NBP informuje, że jest ona całkowicie zmyślona i nieprawdziwa" możemy przeczytać, w oświadczeniu Narodowego Banku Polskiego.