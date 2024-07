Nadchodzi unijny podatek ETS2. Kierowcy dostaną po kieszeni

Od 2027 roku w Unii Europejskiej ma obowiązywać nowy system opodatkowania o nazwie ETS2, który obejmie rynek paliw do pojazdów i do ogrzewania domów. Dla wielu obywateli będzie to oznaczało wzrost wydatków na energię i gaz. Po kieszeni dostaną także kierowcy oraz przedsiębiorcy, dla których paliwo jest ważnym elementem ogólnych kosztów.

Zdjęcie Nadchodzi unijny podatek ETS2. Kierowcy dostaną po kieszeni / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL