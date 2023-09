Spis treści: 01 Wtorki i czwartki z V-Power - o co chodziło?

02 Nowa promocja na Shellu

03 Motocykliści mogą nie skorzystać z promocji

04 Wakacyjna promocja przedłużona

Wakacyjne promocje na stacjach paliw dużych koncernów w większości zakończyły się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Niektóre, tak jak MOL przedłużyły je. Niestety wraz z 31 sierpnia zakończona została również bardzo popularna i lubiana promocja na stacjach Shell - "Wtorki i Czwartki z V-Power". W jej miejsce koncern organizuje kolejną, ale na nieco innych zasadach, z których nie będą mogli skorzystać między innymi niektórzy motocykliści.

Wtorki i czwartki z V-Power - o co chodziło?

Promocja na Shellu, którą tak lubili kierowcy i motocykliści pozwalała tankować paliwa Premium tanie - w cenie paliwa regularnego, ale tylko we wtorki i czwartki. To tłumaczyło, dlaczego w tych dniach na stacjach Shell ustawiały się kolejki do dystrybutorów. Akcja trwała niemal 3 lata i została zakończona 31 sierpnia 2023. W zamian Shell proponuje jednak inną promocję - podobną do tej, która obowiązywała w wakacje.

Reklama

Nowa promocja na Shellu

Nowa akcja promocyjna na stacjach z muszelką również dotyczy paliw Premium, które będzie można - podobnie jak w okresie wakacyjnym - tankować taniej o 30 groszy na litrze. Pierwszym warunkiem jest oczywiście uczestnictwo w programie lojalnościowym Shell ClubSmart, ale zakładamy, że jeśli korzystałeś z wcześniejszych ofert Shella to pewnie jesteś członkiem "klubu muszelki" zatem nie powinien to być duży problem. "7 dni korzyści dla klubowiczów" to akcja która obowiązuje 7 dni w tygodniu bez limitu tankowań. Przy tankowaniu maksymalnej ilości paliwa można jednorazowo zaoszczędzić 18 zł.

Motocykliści mogą nie skorzystać z promocji

Maksymalna ilość zatankowanego paliwa to 60 litrów, ale jest też wartość minimalna, która może nie ucieszyć niektórych motocyklistów. Aby załapać się na promocję trzeba bowiem zatankować minimum 10 litrów paliwa, co nie we wszystkich motocyklach, a w większości skuterów jest możliwe.

Na runku jest sporo maszyn, których pojemność zbiornika nie przekracza 12-14 litrów, co przy założeniu, że tankujemy kiedy zapali nam się rezerwa lub tuż przed tym (rezerwa to przeważnie około 4 l) może sprawić że na promocję się nie załapiemy. Podobnie jest w przypadku większości maszyn klasy 125 i skuterów, których zbiorniki rzadko przekraczają pojemność 10 litrów.

Zdjęcie Na niektórych stacjach, aby zatankować motocykl trzeba zsiąść i wyłączyć silnik / Adam STASKIEWICZ / East News

Wakacyjna promocja przedłużona

Mimo wszystko cieszy fakt, że Shell wprowadził kolejną promocję na paliwo, nawet jeśli dotyczy tylko paliw premium. Na razie promocja potrwa do 31 października, ale całkiem możliwe, że Shell zdecyduje się przedłużyć tę promocję o kolejne miesiące, wzorem "Wtorków i czwartków z V-Power". Dzięki tego typu promocjom kierowcy chętniej tankują paliwo klasy premium.