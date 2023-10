Spis treści: 01 Nowe paliwo na stacjach. Czy E10 wpływa na osiągi samochodu?

Już w styczniu na polskich stacjach paliw pojawi się nowa benzyna E10, która zastąpić ma stosowaną obecne benzynę E5. Liczba 10 w nazwie nowego paliwa oznacza zwiększony - do maksymalnie 10 proc. - udział domieszki bioetanolu. Po 1 stycznia paliwo E5 ma być oferowane wyłącznie jako benzyna 98-oktanowa, co skłonić ma większą liczbę kierujących do tankowania benzyny E10.

Nowe paliwo na stacjach. Czy E10 wpływa na osiągi samochodu?

Wprowadzenie benzyny z 10-proc. domieszką bioetanolu to jeden z pomysłów Unii Europejskiej na obniżenie emisji CO2 w transporcie. Zdaniem ADAC dzięki bioetanolowi pozyskiwanemu z surowców odnawialnych, jak chociażby buraki cukrowe, ziemniaki czy zboża, w skali samych tylko Niemiec emisja CO2 zmaleć może nawet o trzy miliony ton rocznie.



To co jest dobre dla klimatu niekoniecznie musi być jednak dobre dla kierowców. Po stronie minusów nowego paliwa zaliczyć trzeba niższą kaloryczność, co przekładać się będzie na wyższe spalanie (eksperci mówią o różnicach rzędu 3 proc.) i gorszą dynamikę (spadek osiągów o około 5 proc.)

Benzynę E20 można już zatankować w Niemczech

W czasie gdy w Polsce trwają dyskusje dotyczące wpływu benzyny E10 na starsze pojazdy, w Niemczech powstała właśnie pierwsza stacja, na której zatankować można nowe ekologiczne "superpaliwo" - Super E20. Wprowadzenia do obrotu takiej benzyny, z dwudziestoprocentową domieszką biokomponentów, od kilku lat domaga się m.in. niemiecki automobilklub ADAC.

Niemieckie prawo nie dopuszcza jeszcze wykorzystania nowego paliwa na większą skalę, więc Super E20 jest właśnie testowane w ramach zamkniętego testu flotowego. Uczestniczące w nim pojazdy tankowane są na specjalnej stacji benzynowej w Mannheim. Warunkiem wprowadzenia Super E20 do normalnego obrotu jest dostosowanie do normy jakościowej dla paliw benzynowych (DIN EN 228), która obecnie dopuszcza zawartość etanolu maksymalnie do 10 procent objętości.

ADAC wzywa do odpowiedniej zmiany normy lub stworzenia nowej, aby umożliwić stosowanie paliw bardziej przyjaznych dla klimatu" - czytamy na stronach niemieckiego automobilklubu.

Niemiecki automobilklub prognozuje, że po dopuszczeniu do obrotu paliwo Super E20 kosztować powinno tyle ile litr benzyny 98-oktanowej.

Od stycznia nowe paliwo. Czy E10 jest bezpieczne dla silnika?

Większa zawartość bioetanolu wzbudza obawy o wpływ paliwa na trwałość starszych pojazdów. W teorii biokomponenty mają szereg zalet, bo są dobrze tolerowane przez sam silnik (brak problemów z nierówną pracą, składem mieszanki, tworzeniem się nagarów itd.). Bioetanol poprawia jednak właściwości "czyszczące" benzyny, co - w kontekście starszych samochodów - nie jest wcale dobrą wiadomością. Gdy zgromadzone latami osady zaczną przedostawać się do pompy paliwa czy wtryskiwaczy mogą zdecydowanie skrócić ich żywotność.



Problemem mogą być również higroskopijne właściwości alkoholu, który świetnie miesza się z wodą. Właśnie z tego względu na stacjach benzynowych do dziś kupimy np. denaturat. Dodanie go do paliwa sprawia, że woda skraplająca się w zbiorniku i spływająca po jego ściankach (kondensacja), która z czasem powodować może np. problemy z uruchomieniem silnika, na powrót miesza się z paliwem i - ostatecznie - pozbywamy się jej przez wydech. Incydentalne dodanie denaturatu do benzyny nie powinno wyrządzić żadnych szkód, ale na dłuższą metę stała obecność "wody" w układzie paliwowym może mieć katastrofalne skutki dla metalowych elementów układu wtryskowego, które narażone będą na korozję.



Właśnie z tego względu na paliwie E10 nie mogą jeździć np. auta wyposażone w silniki GDI (starsze Mitsubishi, Volvo, Renault) czy pierwsze generacje pojazdów z silnikami FSI. Podobna zależność dotyczy też youngtimerów wyposażonych np. w mechaniczny wtrysk paliwa czy klasyczne zasilanie gaźnikowe.