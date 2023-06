Dziś paliwo tańsze o nawet 50 groszy, ale tylko przez 3 godziny. Lista stacji

Przywykliśmy do tego, że w wakacje ceny paliw rosną, bo tak działa gra popytu i podaży. Więcej jeździmy, kupujemy więcej paliwa, a to zachęca stacje paliw do podnoszenia cen. I to nie kwestia lokalnej polityki cenowej, a ogólny trend, bo rosnące zapotrzebowanie odnotowywane jest w wielu krajach.

W promocji zatankujesz o 50 groszy taniej

Sieć stacji Circle K chwali się wprowadzeniem akcji Summer Stop 2023, dzięki której jej klienci mogą 23 czerwca zatankować paliwo na wybranych stacjach o 50 groszy taniej. Obniżka dotyczy paliw miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98 i milesPLUS Diesel. Specjalna cena przewidziana jest na zakup do 50 litrów paliwa i obowiązuje tylko dziś i tylko w określonych porach - między godziną 14:00 a 17:00.

Co ważne, liczy się czas widniejący na urządzeniu kasowym stacji paliw. Nie chodzi więc o zatankowanie auta we wskazanym "okienku czasowym", a o zapłatę za paliwo. To ważne dla tych, którzy będą zwlekali - może się okazać, że stojąc w kolejce do kasy stracą możliwość skorzystania z promocji. Z drugiej strony, to też podpowiedź dla tych, którzy planują skorzystać z oferty jak tylko będzie dostępna - można zatankować chwilę wcześniej, byleby nie trafić do kasy przed 14:00.



Tańsze paliwo na Circle K. Lista stacji

Organizator nie precyzuje czy tańsze paliwo dostępne jest na wszystkich stacjach sieci, ale w załączniku do regulaminu podaje pełną listę stacji obejmującą ok. 300 adresów.



Kto może skorzystać z obniżki cen paliw?

Zgodnie z regulaminem uczestnikiem promocji może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, i jest członkiem programu lojalnościowego Circle K Extra, lub rozpoczęła rejestrację do tego programu. Rabat można dziś uzyskać tylko raz. Nie dotyczy on płatności przy użyciu kart flotowych i przedpłaconych. Można skorzystać z niego tylko przy płatności gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą bonów wartościowych. Niedozwolone jest również tankowanie do innego zbiornika, niż ten zamontowany w pojeździe.



Tańsze paliwo w wakacje

Circle K nie ogranicza promocji wyłącznie do 23 czerwca. W każdy wakacyjny weekend obniżka na Circle K wyniesie 35 groszy i będzie obowiązywała przy zakupie do 85 litrów paliwa. I w takim wariancie obejmie również LPG. Dokładne daty, w których obowiązywać ma ten rabat to:



od dnia 23 czerwca od godz. 17:01 do dnia 25 czerwca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 30 czerwca od godz. 00:00 do dnia 02 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 07 lipca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 09 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 14 lipca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 16 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 21 lipca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 23 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 28 lipca 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 30 lipca 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 04 sierpnia 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 06 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 11 sierpnia 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 13 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 18 sierpnia 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 20 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 25 sierpnia 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 27 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59;

od dnia 01 września 2023 roku od godz. 00:00 do dnia 03 września 2023 roku do godz. 23:59,

W uproszczeniu – poza 23 czerwca, na Circle K tankuje się taniej w każdy kolejny weekend od godziny 00:00 w piątek, do północy, a dokładniej 23:59 w niedzielę.

***