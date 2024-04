Donald Tusk zapytany o benzynę za 5,19 zł: „Nie biorę odpowiedzialności”

Spis treści: 01 Wysokie ceny paliw na stacjach. A może być gorzej

Wysokie ceny paliw na stacjach. A może być gorzej

Zgodnie z ostatnimi danymi portalu e-petrol.pl średnie ceny paliw na stacjach prezentują się następująco:

Pb 98: 7,19 zł za litr (wzrost o 10 gr w porównaniu z notowaniem tydzień wcześniej)

7,19 zł za litr (wzrost o 10 gr w porównaniu z notowaniem tydzień wcześniej) Pb 95: 6,56 zł (wzrost o 5 gr)

6,56 zł (wzrost o 5 gr) ON: 6,69 zł (bez zmian)

6,69 zł (bez zmian) LPG: 2, 89 zł (bez zmian).

Zdaniem ekspertów portalu sytuacja na stacjach może się pogorszyć. W najbliższych dniach ceny za litr danego paliwa mogą plasować się w następujących przedziałach:

Pb 98: 7,18-7,30 zł

7,18-7,30 zł Pb 95: 6,55-6,57 zł

6,55-6,57 zł ON: 6,65-6,76 zł

6,65-6,76 zł LPG: 2,84-2,90 zł

Donald Tusk obiecał benzynę za 5,19 zł

W związku z wysokimi cenami na stacjach nie dziwi więc fakt, że kierowcy z utęsknieniem czekają na możliwość tańszego tankowania. W czasach kampanii przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, stwierdził, że w przypadku gdyby to on był premierem, benzyna kosztowałaby 5,19 zł za litr. Chociaż PO i jej koalicjantom udało się ostatecznie stworzyć rząd, to ceny na stacjach wciąż są znacznie powyżej deklarowanego przez obecnego szefa rządu poziomu.

Przedstawiciele rządu, w tym sam premier, byli już pytani o to, kiedy należy spodziewać się obniżenia cen paliw. Wskazywali oni jednak, że taka decyzja nie leży w gestii rządu, a Orlenu. Wskazywał na to jakiś czas temu m.in. Minister Aktywów Państwowych, Borys Budka. "Będzie dobrze zarządzany Orlen, będą, z punktu widzenia kierowców, bardzo dobre zmiany" - mówił w programie "Gość Wydarzeń".

Posłowie zapytali, kiedy paliwo będzie tańsze. Jest odpowiedź z ministerstwa

O obietnicach Donalda Tuska nie zapomnieli polityczni przeciwnicy. Parlamentarzyści z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wystąpili do rządu z interpelacją, w której zapytali, kiedy premier przedstawi i wprowadzi w życie obiecywane w kampanii "bardzo konkretne rozwiązania", które pozwolą na obniżenie cen benzyny na stacjach.

Odpowiedzi ostatecznie udzieliło Ministerstwo Finansów (pod pismem podpisał się podsekretarz stanu w resorcie, Jarosław Neneman). Przedstawiciel ministerstwa zwrócił uwagę, że zgodnie z unijnymi regulacjami przepisy podatkowe, które w znaczny sposób wpływają na ostateczną cenę paliwa, "powinny być zgodne z unijnymi przepisami prawa dotyczącymi podatku od wartości dodanej". Dodał również, że działania polegające na stosowaniu marż wynikających z czynników pozabiznesowych są "niewskazane" i należą do kompetencji zarządu Orlenu. Zwrócił uwagę także na art. 3751 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym "walne zgromadzenie i rada nadzorcza "nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki".

Premier zapytany o ceny benzyny. "Nie biorę odpowiedzialności"

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier ponownie został zapytany o kwestię obniżenia cen na stacjach. "Paliwo powinno kosztować w Polsce 5,19 zł wtedy, kiedy mówiłem te słowa" - skomentował pytanie cytowany przez Polską Agencję Prasową Donald Tusk. Jak tłumaczył, to właśnie wtedy "pan Obajtek jako prezes Orlenu bawił się cenami w zależności od tego, co się opłacało PiS w wyborach" i to właśnie wtedy litr benzyny powinien kosztować 5,19 zł. "Nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera" - skwitował.

Kiedy poznamy prezesa Orlenu? Premier zapowiada

Premier odniósł się również do obecnej sytuacji w Orlenie. Przypomnijmy, koncern, którym tymczasowo zarządza Witold Literacki, wciąż czeka na następcę Daniela Obajtka. 14 lutego koncern rozpoczął konkurs, który miał na celu znalezienie m.in. nowego prezesa. Z kolei 1 marca Orlen poinformował w specjalnym komunikacie, że w konkursie na 9 członków zarządu zgłosiło się 260 kandydatów i "w tygodniu następującym po dniu 18.03.2024 r." rada nadzorcza wybierze nowych członków zarządu. 18 marca natomiast przekazano, że ze względu na liczbę zgłoszeń i prowadzone rozmowy z kandydatami proces wyboru może się wydłużyć.

Na wspomnianej już konferencji prasowej szef rządu zapewnił, że nazwisko nowego prezesa Orlenu powinniśmy poznać w tym tygodniu. Donald Tusk zaznaczył również, że będzie od niego oczekiwał szybkich działań w kwestii cen paliw.