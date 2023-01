Zawrócił i pojechał pod prąd tunelem na Zakopiance. A tam nic się nie ukryje

Tunel to na tyle skomplikowany obiekt inżynieryjny, że w przeciwieństwie do mostów czy wiaduktów nigdy nie jest pozostawiony samemu sobie, ale nieustannie, przez 24 godziny na dobę jest monitorowany.

System monitoringu składa się 26 kamer obrotowych, 30 kamer stałopozycyjnych i 114 kamer do wideodetekcji. Te ostatnie, rejestrują dane dwutorowo - poprzez dwa obiektywy: obrazu widzialnego i obrazu termowizyjnego.





Tunel jest monitorowany 24h na dobę. Nic się nie ukryje

Dlatego wraz z tunelem na Zakopiance powstało Centrum Zarządzania Tunelem, czyli miejsce, z którego jest prowadzony nadzór na funkcjonowaniem i bezpieczeństwem tunelu. Wybudowano je przy węźle Skomielna.

Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Obraz z kamer zapisywany jest przez system monitoringu. Każde zatrzymanie pojazdu czy też pojawienie się pieszego wzbudza alarm, więc to nie jest tak, że operator sam musi dostrzec niewłaściwie zachowanie kierujących.

W centrum znajduje się m.in. ściana wizyjna, która pozwala na stały monitoring, centrala PPOŻ, stacja operatorska łączności alarmowej oraz stacje mikrofonowe DCS (Digital Communication System), w tym też stacje dla straży pożarnej. Dyspozytorzy Centrum mają również dostęp do paneli sterowania wentylacją w trybie pożarowym, rozdzielni zasilania dyspozytorni czy też zasilacza napięcia bezprzewodowego. Tunel na Zakopiance otwarty. Zobaczcie, jak wygląda i jak się nim jedzie

Nadzór na tunelem kosztuje ponad milion zł miesięcznie

Samo utrzymanie tunelu kosztuje fortunę. Już w październiku ubiegłego roku GDDKiA podpisała umowę na kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu pod Luboniem Małym. Przez dwa najbliższe lata zadania te będzie wykonywać będzie konsorcjum firm Voltar System i Wasko które otrzymają wynagrodzenie w wysokości 28 milionów zł. To oznacza, że sam nadzór na tunelem będzie kosztował grubo ponad milion zł miesięcznie.

W ramach tego wynagrodzenia wykonawca będzie musiał na bieżąco eksploatować, serwisować i konserwować szereg systemów infrastruktury tunelu. W obiekcie pod Luboniem Małym, jak i przynależnych budynkach, dwóch stacji transformatorowych i dwóch stacji wentylatorowych, zainstalowano wiele różnych systemów, m.in.:

zasilania elektroenergetycznego podstawowego i awaryjnego,

kompleksowego oświetlenia, wentylacji, pomiaru CO, NO i widoczności,

detekcji i sygnalizacji pożaru,

łączności alarmowej i technicznej,

łączności radiowej, nagłośnienia,

sterowania i zarządzania tunelem,

wyposażenia komunikacyjnego,

monitoringu wizyjnego i detekcji, kontroli dostępu,

zapobiegania gołoledzi.

Jakie zachowanie jest zabronione podczas jazdy tunelem?

Podczas jazdy w tunelu zabrania się:

zatrzymywania

cofania

zawracania

Ponadto kierowca w tunelu takim jak na Zakopiance (czyli znajdującym się poza obszarem zabudowanym i mającym ponad 500 m długości), muszą zachować minimalny odstęp:

50 m od kolejnego samochodu, jeśli prowadzi się autobus lub pojazd o DMC nieprzekraczającej 3,5 t;

80 m, jeśli jedzie się pojazdem o specyfikacji innej niż wymieniona powyżej.

Z kolei przepisy nie wymagają, aby podczas przejazdu przez tunel używać świateł mijania - wystarczą te do jazdy dziennej. Zdecydowanie jednak odradzamy taką jazdę - przy światłach dziennych tył naszego samochodu nie jest w żaden sposób oświetlony, przez co inni kierujący zauważą nas później, niż by mogli.

Jaki mandat za nieprawidłową jazdę w tunelu?

GDDKiA przypomina, że każdy taki przypadek jest zgłaszany policji i kierujący muszą liczyć się z otrzymaniem kary za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

Taryfikator przewiduje następujące mandaty:

zawracanie w tunelu - wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych;

cofanie w tunelu - 200 zł oraz 2 punkty karne;

nieuzasadnione zatrzymanie w tunelu - grzywna w wysokości 200 zł oraz 1 punkt karny;

jazda bez świateł (przynajmniej dziennych) w tunelu - 200 zł oraz 4 punkty karne.

***