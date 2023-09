Wypadki podczas wakacji. Policja opublikowała mapę, to jest przerażające

Pomimo, że w ciągu ostatnich lat w Polsce wyraźnie zmniejszyła się liczba wypadków i ofiar śmiertelnych, statystyki wciąż nie stawiają nas w najlepszym świetle w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Każdego dnia na polskich drogach giną kierowcy i chociaż na co dzień nie zawsze jesteśmy w stanie zdać sobie sprawę ze skali tragedii, wystarczy jedno spojrzenie na opublikowaną przez policjantów interaktywną mapę.

Policja publikuje mapę i skłania do refleksji

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym to już 5. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za jej pomocą policjanci mogą w bezpośredni sposób pokazać liczbę ludzkich tragedii, jakie miały miejsce na polskich drogach przez okres ostatnich miesięcy.

Każdego dnia przez całe wakacje mapa wypadków była aktualizowana na bieżąco, ukazując nie tylko miejsce danego wypadku, ale także podając dodatkowe informacje dot. liczby ofiar śmiertelnych i fragmentu dróg, na których doszło do zdarzenia. Bez wątpienia obraz skłania do refleksji i zachęca do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na poniższej mapie, kryje się ludzka tragedia.