Uciekał przed policją i próbował staranować radiowóz. Padły strzały

Spis treści: 01 Pościg za Volkswagenem. Próbował staranować radiowóz

02 Kierowca Volkswagena miał powody, by obawiać się policjantów Wydawało mu się, że jest bezpieczny. Nie docenił policyjnego psa

Pościg za Volkswagenem. Próbował staranować radiowóz

Policjanci z Namysłowa patrolowali nocą miejscowości w gminie Pokój w województwie opolskim. Przed godziną 1:00 zauważyli, że jadący Volkswagenem kierowca na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. Funkcjonariusze ruszyli za nim.

Za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych funkcjonariusze nakazali kierującemu Volkswagenem zatrzymanie się do kontroli. Uciekinier nie miał jednak zastosować się do wydawanych przez policjantów poleceń. Radiowóz zrównał się więc ze ściganym pojazdem, a policjanci ponownie rozkazali kierowcy Volkswagena zatrzymać się. Ten jednak, zamiast wykonać polecenie, mocno skręcił w lewo i uderzył w radiowóz. Taranując policyjny samochód, chciał zepchnąć go z jezdni. Niestety dla niego, stracił w ten sposób panowanie nad własnym autem i wypadł z drogi na pobocze.

Reklama

Zdjęcie Kierowca Volkswagena próbował zepchnąć ścigający go radiowóz z drogi. / Policja Opolska / Policja

Policjanci podbiegli do auta z zamiarem zatrzymania uciekiniera. Kierowca Volkswagena nie chciał jednak odpuścić i ruszył autem wprost na jednego z funkcjonariuszy. Policjant wykazał się jednak refleksem i zareagował w odpowiednim momencie strzelając w opony Volkswagena. Uniemożliwił mu w ten sposób dalszą jazdę. To zaś pozwoliło na zatrzymanie kierowcy.

Kierowca Volkswagena miał powody, by obawiać się policjantów

Uciekinierem okazał się 45-letni mężczyzna będący na warunkowym zwolnieniu. Słusznie obawiał się policjantów, ponieważ posiadał przy sobie amfetaminę, a także miał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Łącznie usłyszał on pięć zarzutów - narażenia na utratę zdrowia i życia policjantów, zmuszenia do zaniechania czynności służbowych, posiadania amfetaminy, prowadzenia mimo zakazu oraz uszkodzenia radiowozu. Sąd postanowił, że mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu natomiast nawet do 5 lat więzienia.

***