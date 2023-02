Trasa S12 usprawni ruch w kierunku Kijowa. Jak przebiega jej budowa?

Jak wynika z oficjalnego komunikatu GDDKiA, kierowcy mogą już korzystać z ponad 93 kilometrów nowej drogi S12, podczas gdy kolejne 13,6 km jest oddanych do realizacji, a 55,1 km na etapie przetargu. W tym roku mają zostać wybrani wykonawcy na realizację 30 km drogi ekspresowej od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Wieniawa.

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Będzie to jedna z kluczowych tras, tworzących horyzontalne uzupełnienie istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju.

S12 w woj. łódzkim. Trwa inwentaryzacja przyrodnicza

Na etapie przygotowania jest odcinek S12 od Piotrkowa Trybunalskiego (A1) do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, o długości 61,2 km. GDDKiA jest w trakcie procedury związanej z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej, która obejmuje zarówno drogę ekspresową S12 w wariancie W6+W6, jak i S74 w wariancie W4 - W5 na terenie województwa łódzkiego. W 2022 roku podpisano umowę na uzupełnienie dokumentacji w raporcie środowiskowym, która ma być gotowa wiosną przyszłego roku.

Droga S12 będzie się łączyła na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i pobiegnie przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia. Obecnie trwa m.in. wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku 2025 roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna się stać prawomocna, co pozwoli na podjęcie kolejnych kroków.

S12 w woj. mazowieckim. Przetarg na niemal 30 km w tym roku

Przygotowywana jest także dokumentacja dla drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim.

Przyszła trasa o długości ok. 41,3 km przebiegać będzie przez teren gmin Gielniów, Przysucha (gm. wiejska), miasto Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Droga na tym odcinku będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

Prace geodezyjne zostały zakończone, natomiast dobiegają końca prace geologiczne. W tym roku GDDKiA planuje ogłosić przetarg na zaprojektowanie i realizację 29,5 km S12 od granicy woj. łódzkiego/mazowieckiego do planowanego węzła Wieniawa (z węzłem).

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice).

S12 w woj. lubelskim. W tym roku podpisanie kolejnych umów

Funkcjonujący obecnie odcinek drogi ekspresowej S12 rozpoczyna się tuż za granicą woj. mazowieckiego i lubelskiego. Początkowe ok. 6 km to odcinek jednojezdniowy, do którego w ramach budowy trasy pomiędzy Radomiem i Puławami zostanie dobudowana druga jezdnia. Dalej, od okolic węzła Puławy Zachód do Piaski Wschód istnieje już docelowa dwujezdniowa droga ekspresowa o długości ok. 87 km.

Plan zakłada jej wydłużenie na wschód do przejścia granicznego w Dorohusku o ok. 75 km. Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie, co planowane jest w tym roku.

Dla trzech odcinków S12 między Piaskami a Dorohuskiem (Piaski - Dorohucza, Dorohucza - Chełm, Chełm - Dorohusk), toczą się postępowania przetargowe na realizację. Obecnie trwa badanie ofert, które złożyli wykonawcy. Wyłonienie najkorzystniejszych i podpisanie umów na zaprojektowanie i budowę trasy jest zaplanowane na obecny rok.

Trasa pomiędzy Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego, mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Planowane są też dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP Stołpie oraz MOP Teosin.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono bowiem występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem DŚU. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami. Ogłoszono już przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Obecnie trwa badanie ofert.

