Śmiertelny wypadek motocyklistów. Gdy ciężarówka skręciła, zobaczyli koniec

Śmiertelny wypadek dwójki motocyklistów

Tragiczny wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 874 pomiędzy Puławami, a Kurowem. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu służb wynika, że do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania wykonał skręt w lewo. Dwa motocykle jadące za nim, z dużą prędkością uderzyły w tył naczepy. Motocyklistów nie udało się uratować.

Zdjęcie / Policja

Uderzyli w tył naczepy. Motocykl rozerwał się na pół

Obydwie maszyny uderzyły w naczepę z dużą prędkością. Widać to chociażby po uszkodzeniach, widocznych na zdjęciach - czerwony motocykl marki Honda rozerwał się na dwie części. W niewiele lepszym stanie skończyła niebieska Yamaha.

Zdjęcie / Policja

Z informacji podanych przez policję, kierująca Hondą 34-latka poniosła śmierć na miejscu. Próbowano reanimować 43-letniego kierowcę Yamahy, jednak i jego życia nie udało się uratować. Jak wykazało badanie, kierujący ciężarówką był trzeźwy.

Prokurator wyjaśnia okoliczności wypadku

Na miejscu zdarzenia pracują śledczy pod nadzorem prokuratora, którzy będą próbowali wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku. To już kolejne zdarzenie z udziałem motocyklistów w ciągu ostatnich kilku dni. Dobra pogoda i wysokie temperatury zachęcają do przejażdżek na jednośladach, co niestety odbija się w statystykach wypadków.

Zdjęcie Wypadek przed Kurowem. Motocykle uderzyły w ciężarowkę, gdy skręcała w lewo / Policja

