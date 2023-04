Śmiertelne potrącenie pieszego. Policja prosi o pomoc w ujęciu sprawcy

Na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Siechnice koło Wrocławia doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Niestety, sprawca nie zatrzymał się by udzielić pomocy. Szuka go policja

Zdjęcie Do śmiertelnego potrącenia pieszego doszło o 3 w nocy (fot. ilustracyjna) / Łukasz Solski / East News / East News