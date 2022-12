Dwie jezdnie aż do granicy

Do wybudowania jest 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy do Sokółki. Początkowe 5,25 km będzie miało standard drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), a na dalszych 10,5 km nowej trasy będzie w standardzie drogi ekspresowej. Cała droga ma być przystosowana do ciężkiego ruchu o nośności 11,5 tony/oś. Wartość umowy na odcinek Kuźnica - Sokółka to 526,22 mln zł.

Dodatkowe pasy ruchu

Przy samym przejściu granicznym zaplanowano sześć pasów ruchu (dwa wjazdowe do kraju i cztery wyjazdowe). Na 600-metrowym odcinku drogi w pobliżu przejścia granicznego nawierzchnia zostanie wykonana z betonu cementowego, a na pozostałej części drogi będzie nawierzchnia bitumiczna.

Reklama

Dwa węzły

Kuźnica - na skrzyżowaniu z istniejącą obecnie drogą krajową nr 19 (docelowo - droga wojewódzka). W rejonie węzła dwujezdniowy odcinek drogi krajowej nr 19, na dojeździe do przejścia granicznego w Kuźnicy, zmieni swoje parametry techniczne z drogi klasy GP na drogę ekspresową (klasy S). Węzeł obsłuży relacje Kuźnica - Sokółka oraz Kuźnica - Białystok.

Sokółka Północ - na skrzyżowaniu z istniejącą DK19 (docelowo droga wojewódzka). Węzeł obsłuży relację Kuźnica - Sokółka. Do czasu wykonania dalszych odcinków drogi S19 (decyzja środowiskowa jest badana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w postępowaniu odwoławczym), węzeł umożliwi wjazd z istniejącej DK19 na odcinek S19.

Zadanie obejmować będzie również budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką Łosośna oraz jednego wiaduktu kolejowego.

Zdjęcie S19 – niebawem ruszy budowa kolejnego odcinka / GDDKiA

Parking dla pojazdów czekających na odprawę

Przewidziano też budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP). Na kierunku wjazdowym do Polski MOP Popławce, a na kierunku wyjazdowym będzie to MOP Wojnowce, gdzie funkcjonować będzie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych. Na tym MOP-ie przewidziano m.in. ponad 800 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, 40 dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym, 210 stanowisk dla aut osobowych oraz 10 dla autobusów, umożliwiając oczekiwanie na odprawę graniczną.

Za dwa lata otwarcie

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy odcinek drogi powinien być gotowy pod koniec 2024 roku. GDDKiA przypomina, że inwestycja powstaje w systemie Projektuj i buduj.

***