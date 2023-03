Aby móc jeszcze skuteczniej zwalczać drogowych piratów i dbać bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego, mundurowi coraz częściej w codziennej służbie wykorzystują policyjne drony. Dzięki temu bezzałogowemu urządzeniu policjanci mogą rejestrować naruszenia przepisów i bezpośrednio po zdarzeniu pokazywać je często nieświadomym popełnionego wykroczenia kierowcom.

Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Wszystko nagrał dron

Tak też było w Częstochowie na ul. Bohaterów Monte Cassino, gdzie 52-letni mężczyzna kierujący mercedesem wyprzedzał prawym pasem inne pojazdy przed przejściem dla pieszych. Takie zachowanie jest szczególnie niebezpieczne dla pieszych, którzy wchodziliby na pasy z lewej strony.

Częstochowianin nie poczuwał się jednak do winy i odmówił przyjęcia mandatu, dlatego policjanci skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie. Oprócz 15 punktów grozi mu także do 30 tysięcy złotych grzywny.

Co grozi za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Przy okazji opublikowania nagrania policja przypomina, że:

za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście, grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych i 15 punktów,

za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio przed tym przejściem, grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych i 15 punktów,

za jazdę wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych i 8 punktów.

Mundurowi apelują także do pieszych, aby przed wejściem na jezdnię rozejrzeli się i upewnili, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę. Znajdując się na jezdni warto pamiętać o stałej obserwacji sytuacji na drodze i stosowaniu zasady ograniczonego zaufania.

