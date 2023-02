Radiowóz chciał zepchnąć kierowcę z drogi? Mamy komentarz policji

Spis treści: 01 Czy policjant może samodzielnie włączyć sygnały?

02 Co to jest pojazd uprzywilejowany?

03 W jaki sposób zachować się widząc na drodze pojazd uprzywilejowany?

04 Czego nie można robić widząc pojazd uprzywilejowany?

05 Co wolno kierowcy pojazdu uprzywilejowanego?

Z KGP odesłano nas do jednostki, na terenie operowania której doszło do zdarzenia. Sytuacja miała miejsce na trasie średnicowej, która podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Nie jestem uprawiony do komentowania fragmentów nagrania, szczególnie nie znając dokładnych okoliczności "zdarzenia" - stwierdził w rozmowie z Interią kom. Robert Opas z KGP.

Policjant nie uchylił się jednak od odpowiedzi na stawiane przez redakcję pytana.

Czy policjant może samodzielnie włączyć sygnały?

"Na jego (filmu - przy. red.) podstawie mogę jednak stwierdzić, że kolumna pojazdów SOP poruszała się w tym przypadku najprawdopodobniej w normalnym ruchu i zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami ruchu drogowego, a policyjny radiowóz możemy potraktować jako uprzywilejowany w momencie użycia przez jego kierowcę sygnałów świetlnych i dźwiękowych" - stwierdził w rozmowie z Interią kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.



Reklama

Wideo youtube

Warto dodać, że wbrew panującej opinii - załoga radiowozu samodzielnie podejmuje decyzję o włączeniu "kogutów" i nie potrzebuje do tego zgody "zewnętrznej" . Wynika to z m.in. z zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji, w którym czytamy, że:

"Decyzję o użyciu sygnałów uprzywilejowania pojazdu Policji podejmuje policjant pełniący służbę na drodze, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym".

Mając to na uwadze można wiec przyjąć, że decyzja o włączeniu sygnałów uprzywilejowania przez policjanta prowadzącego radiowóz była zgodna z prawem.



Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Sytuacja, do jakiej doszło nieopodal Rudy Śląskiej to dobry przyczynek, by przypomnieć sobie przepisy dotyczące pojazdów uprzywilejowanych. Każdy uczestnik ruchu powinien pamiętać definicję pojazdu uprzywilejowanego, zgodnie z którą jest to:

"pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi".

Wynika z niej np. że pojazdy wyposażone w żółte sygnały błyskowe nie są pojazdami uprzywilejowanymi.



Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że określenie pojazdu uprzywilejowanego obejmuje również:



"pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego".

W jaki sposób zachować się widząc na drodze pojazd uprzywilejowany?

Każdy uczestnik ruchu (lub inna osoba znajdująca się na drodze) są obowiązani ułatwić przejazd takiego pojazdu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a - w razie potrzeby - zatrzymanie się.



W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów, by umożliwić swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, należy:

na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku - kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu,

- kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi pasa ruchu, na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku - kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany do zjechania jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani do zjechania jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.



Czego nie można robić widząc pojazd uprzywilejowany?

Korzystanie z utworzonej w powyższy sposób drogi przejazdu dla pojazdu uprzywilejowanego jest zabronione i naraża nas na wysoki mandat. Kierujący pojazdem tworzącym tego rodzaju "korytarz" może kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu dopiero po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego.

Zdjęcie Pojazd uprzywilejowany, który nie uczestniczy w ruchu (stoi) może mieć wyłaczone sygnały dźwiękowe / Wojciech Stróżyk /Reporter / Agencja SE/East News

Warto też pamiętać, że przepisy zabraniają wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.



Co wolno kierowcy pojazdu uprzywilejowanego?

Przy okazji warto też przypomnieć, jakie przepisy obejmują samych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.



Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli. Mówiąc wprost - policjant kierujący radiowozem na sygnałach musi stosować się do poleceń innego policjanta, który kieruje ruchem.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może jednak, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych, gdy uczestniczy:

w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona .

Warto jeszcze przypomnieć, że pojazd uchodzi za uprzywilejowany jeśli jednocześnie wysyła sygnały świetlny i dźwiękowy i ma włączone światła mijania lub drogowe. Pamiętajmy, że po zatrzymaniu pojazdu uprzywilejowanego od jego kierowcy nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego.

***