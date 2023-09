Policjanci zatrzymali kierowcę z Rosji. Takiego auta się nie spodziewali

Policjanci zatrzymali kierowcę, który przekroczył prędkość. Był nim obywatel Rosji

Policjanci z zakopiańskiej drogówki pochwalili się jedną z ostatnich interwencji. W czasie kontroli prędkości, która prowadzona była w miejscowości Biały Dunajec, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 46-letniego obywatela Rosji. W terenie zabudowanym mężczyzna poruszał się z prędkością 107 km/h. W normalnych okolicznościach za przekroczenie prędkości o 57 km/h kierowca mógłby spodziewać się mandatu w wysokości 1,5 tys. złotych. Policja poinformowała jednak, że kierujący miał już na swoim koncie wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości. W związku z tym został on ukarany mandatem w wysokości 3 tys. złotych. Oczywiście oprócz tego otrzymał również 13 punktów karnych.

Reklama

Można się zastanawiać, czy narodowość kierowcy nie wzbudziła zaskoczenia wśród funkcjonariuszy. Bez wątpienia jednak w taki stan wprowadził ich samochód, którym poruszał się Rosjanin. Prowadził on bowiem Lotusa Elise.

Model Elise pojawił się na rynku w 1996 roku, a jego nazwa pochodzi od imienia wnuczki ówczesnego właściciela brytyjskiej marki - Romano Artioli. Model Lotusa doczekał się trzech generacji i kilku wersji specjalnych.

Samochód stanowił filar sprzedaży brytyjskiej marki, o czym może najlepiej świadczyć fakt, że pozostawał w produkcji przez pół wieku. Łącznie wyprodukowano 35 124 egzemplarze. Co ciekawe, ostatni z nich trafił później do wspomnianej wnuczki właściciela marki - Elisy Artioli.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Niezależnie od tego, jakim samochodem porusza się dany kierowca, powinien on pamiętać o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, w tym ograniczeń prędkości. W przeciwnym razie, podobnie jak w przypadku wyżej wymienionego Rosjanina, zakończy się to mandatem. Warto więc przypomnieć w tym miejscu, jaką karą może zakończyć się jazda szybsza niż pozwalają na to ograniczenia:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 1 000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 1 500 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 2 000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 2 500 zł i 15 punktów karnych.

Rosyjski kierowca został ukarany w ramach funkcjonującej od niespełna roku zasady recydywy. Zgodnie z nią kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym po raz kolejny w ciągu dwóch lat, ukarany zostanie dwukrotnie wyższym mandatem. W przypadku przekroczenia prędkości kary prezentują się następująco:

31-40 km/h - mandat 1 600 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 2 000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 3 000 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 4 000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 5 000 zł i 15 punktów karnych.