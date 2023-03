Po dżentelmeńsku pracował za narzeczoną. Inspektorzy nie wykazali zrozumienia

Spis treści: 01 Użył karty kierowcy należącej do jego narzeczonej

W Krakowie funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali kierowcę ciągnika siodłowego z naczepą. Już na początku kontroli wykazali, że w tachografie zalogowana jest karta, która należy do innego kierowcy.

Jak się okazało, kiedy kierowcy skończył się limit czasu pracy, postanowił, że użyje karty swojej narzeczonej. Swój czyn tłumaczył chęcią jak najszybszego powrotu do domu. Niestety dla niego, udało mu się w ten sposób przejechać tylko kilka kilometrów, ponieważ wkrótce natrafił na patrol ITD.

Za niedozwolone manipulowanie zapisami czasu pracy inspektorzy zatrzymali kierowcy prawo jazdy na trzy miesiące. Ukarali go również mandatem i zakazali dalszej jazdy do momentu odbioru wymaganego odpoczynku dziennego. Ponadto inspektorzy zatrzymali kartę należącą do narzeczonej kierowcy. Trafi ona do organu wydającego dokument.

Na podstawie stwierdzonych naruszeń wszczęte zostanie również postępowanie administracyjne wobec pracodawcy kierującego. Przedsiębiorcy grozi kara pieniężna.

