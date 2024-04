Niespodziewany widok na drodze ekspresowej. Policjanci byli zdumieni

Rower to coraz popularniejszy środek transportu. W miastach pozwala ominąć korki, a rowerzyści mają do swojej dyspozycji coraz większą sieć dróg dla rowerów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że do prowadzenia roweru nie są jest wymagany żaden dokument ani egzamin - każdy, kto ma 18 lat może po prostu wsiąść na rower i jechać.

Rowerzysta na drodze ekspresowej

Nie zwalnia to jednak rowerzystów z obowiązku znajomości przepisów ruchu drogowego i ich przestrzegania. A z tym, niestety, bywa różnie.

Policjanci z Zielonej Góry, podczas patrolowania drogi S3 zatrzymali poruszającego się tą trasą rowerzystę. Funkcjonariusze przypominają, że zarówno piesi, jak i rowerzyści mają zakaz poruszania się po drogach ekspresowych i autostradach. Obejmuje on również pas awaryjny oraz pobocze. Każdy kto dopuszcza się takiego czynu stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również innych uczestników ruchu drogowego.

Reklama

Rowerzyści zwykle tłumaczą się niewiedzą

Niestety, sytuacja na drodze S3 to nie był jednostkowy przypadek. Kierowcy stosunkowo często informują policjantów o rowerzystach na drogach ekspresowych, a ostatnio zgłosili nawet... wózek inwalidzki poruszający się poboczem drogi S61. Sprawcy wykroczeń swoje postępowanie najczęściej tłumaczą niewiedzą.