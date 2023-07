Niebezpieczne zjawisko na bramkach autostrady A1. Policjanci muszą działać

Spis treści: 01 Niebezpieczne zjawisko na bramkach autostrady A1

02 Kiedy autostradą A1 można jechać za darmo?

03 Ile wynoszą mandaty za przekroczenia prędkości?

W wakacyjne weekendy bramki na autostradzie A1 są podniesione. Przejazd w tym czasie jest bezpłatny, dzięki czemu przy punktach poboru opłat nie tworzą się kolejki aut.

Niebezpieczne zjawisko na bramkach autostrady A1

Pojawiło się za to inne niebezpieczne zjawisko. Kierowcy przejeżdżają przez bramki z dużymi prędkościami, stwarzając tym samym zagrożenie. Dlatego policjanci przez cały weekend kontrolę rejon autostradowych bramek i sprawdzają, czy kierowcy stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

Policjantów z pomorskiej drogówki można spotkać przy bramkach wjazdowych i wyjazdowych z autostrady A1. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracają również na sposób przewożenia pasażerów, a także kontrolują stan trzeźwości.

Reklama

Do tej pory policjanci skontrolowali stu kierowców, siedmiu zostało ukaranych mandatami za przekroczenie prędkości. Rekordzista jechał 80 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h. Jeden z kierowców nie miał uprawnień do kierowania, inni nie poddali badaniom technicznym swoich pojazdów, a stan techniczny jednego z aut był tak zły, że policjanci nie dopuścili go do dalszej jazdy

Wideo youtube

Policjanci przypominają o obowiązku zmniejszenia prędkości zgodnie ze znakami przy wjeżdżaniu lub wyjeżdżaniu z autostrady. Należy zachować ostrożność, upewnić się, które bramki są otwarte. Nadmierna prędkość może doprowadzić do zderzenia bocznego z innym pojazdem lub uderzenia w punkt poboru opłat.

Zdjęcie Kontrola prędkości przy bramkach autostrady A1 / Policja

Kiedy autostradą A1 można jechać za darmo?

Przejazd autostradą A1 między Gdańskiem a Toruniem jest bezpłatny w każdy weekend wakacji do 4 września. Bramki są podnoszone w piątki w południe i opuszczane w poniedziałki również w południe.

Wyjątkiem będzie długi weekend sierpniowy, wtedy kierowcy będą mogli dłużej korzystać z bezpłatnych przejazdów. Zwolnienie z opłat będzie obowiązywało od piątku 11 sierpnia od godz. 12 do środy 16 sierpnia do godz. 12

Ile wynoszą mandaty za przekroczenia prędkości?

Warto przypomnieć, jakie mandaty możemy otrzymać za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

Warto też pamiętać, że od 17 września minionego roku funkcjonuje zasada recydywy. Zgodnie z nią kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym kolejny raz w ciągu dwóch lat zostanie ukarany dwukrotnie wyższym mandatem. W przypadku przekroczenia prędkości kary wyglądają następująco:

31-40 km/h - mandat 1 600 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 2 000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 3 000 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 4 000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 5 000 zł i 15 punktów karnych