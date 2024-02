Nie odśnieżył ciężarówki. Grożą mu 3 lata więzienia

Spis treści: 01 Lód spadł na BMW. Kierowca trafił do szpitala

02 Jaka kara za nieodśnieżony samochód?

03 Widzę lód spadający z naczepy. Co powinienem zrobić?

Lód spadł na BMW. Kierowca trafił do szpitala

Z ustaleń funkcjonariuszy, którzy zjawili się na miejscu zdarzenia, wynikało, że na BMW spadła bryła lodu pochodząca z jadącej z naprzeciwka naczepy Scanii. Lód przebił przednią szybę niemieckiego auta i zranił kierowcę w głowę. Jak informuje policja, 23-letni kierujący trafił do szpitala z obrażeniami twarzoczaszki.

Kierowca ciężarówki najprawdopodobniej nie był nawet świadomy, że doszło do zdarzenia. W związku z tym, zamiast się zatrzymać, odjechał. Funkcjonariuszom udało się jednak ustalić tożsamość kierującego tym pojazdem. 41-latek tłumaczył się właśnie tym, że nie zauważył, by doszło do jakiegoś zdarzenia. Obecnie postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Pilawy.

23-letni kierowca BMW trafił do szpitala.

Jaka kara za nieodśnieżony samochód?

Policja przypomina, że w przypadku gdy nieodśnieżony pojazd przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla innych uczestników ruchu lub ich pasażerów, kierujący takiego pojazdu naraża się na mandat w wysokości co najmniej 1,5 tys. zł. Kiedy jednak inny uczestnik ruchu poniesie poważne obrażenia, a samo zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, sprawcy może grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli jednak następstwem takiego wypadku jest śmierć, może to być nawet 8 lat.

Widzę lód spadający z naczepy. Co powinienem zrobić?

Odłamki lodu spadające z naczep ciężarówek to dość częsty widok na drogach. Lód i bryły śniegu odrywają się od powierzchni naczepy i lądują na drodze lub samochodach niczego nieświadomych kierowców jadących za nimi. To zaś może prowadzić do bardzo niebezpiecznych zdarzeń, takich jak w powyższym przypadku.

Jeśli w czasie podróży zauważymy, że z jadącej przed nami ciężarówki spadają bryły lodu i śniegu, najlepszym rozwiązaniem będzie zwiększenie odstępu od tego pojazdu, aby uniknąć ryzyka uderzenia. Powinniśmy również zachować ostrożność i uważnie obserwować sytuację. Oznacza to, że musimy być przygotowani na ewentualną konieczność omijania spadających brył lodu. Te zaś, uderzając o asfalt, mogą rozbić się na mniejsze kawałki i zamienić w niewielkie "pociski", które obsypią nasz samochód. Warto pamiętać, że lód, który odrywa się od naczepy, nie spada od razu, ze względu na swoją powierzchnię nośną. Zazwyczaj płaski i cienki kształt sprawia, że oderwane fragmenty mogą w pierwszej fazie lotu poszybować w górę niesione pędem powietrza. Oczywiście, jeśli jesteśmy świadkami niebezpiecznej sytuacji, możemy również zawiadomić policję.