Na autostradzie leżał gigantyczny kontener. Tragedia wisiała na włosku

Wielki kontener na autostradzie A1

Na kierowców przejeżdżających jednym z odcinków autostrady A1 w okolicach Grudziądza czekała nie lada niespodzianka. Na jednym z pasów drogi w kierunku Łodzi leżał bowiem 6-metrowy kontener. Nieoświetlony ładunek stanowił gigantyczne zagrożenie dla ruchu drogowego, zwłaszcza, że do zdarzenia do doszło w późnych godzinach nocnych. Na szczęście kontener spadł tak, że znajdował się na pasie awaryjnym, inaczej zapewne doszłoby do tragedii.