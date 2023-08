Lubi szybko jeździć i nie zamierza tego zmieniać

Spis treści: 01 Radiowóz jechał 185 km/h

Do zdarzania doszło na drodze ekspresowej S61. Policjanci z suwalskiej drogówki nagrali kierowcę, który wg nich, miał poruszać się zbyt szybko. Chciał ostrzec przed policyjną kontrolą. Wybrał złe auto, trafi przed sąd

Radiowóz jechał 185 km/h

Zgodnie z opublikowanym nagraniem, w momencie wykonywanie pomiaru radiowóz poruszał się z prędkością 185 km/h, tymczasem na drodze ekspresowej obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.

Na nagraniu nie widać momentu wykonywania pomiaru, zaczyna się ono w momencie, gdy prędkość została już zmierzona. Dlatego nie należy się sugerować tym, że radiowóz na filmie dogania samochód, jadąc wyraźnie szybciej. Robi to już po zakończeniu rejestrowania swojej prędkości.

Kierowca oznajmił, że zawsze tak jeździ i nie będzie tego zmieniał

Kierowcą okazał się obywatel Niemiec, który oświadczył, że... zawsze tak jeździ i nie zamierza tego zmieniać. Może się jednak okazać, że będzie do tego zmuszony. Okazało się bowiem, że jest on poszukiwany przez niemieckie władze do ustalenia miejsca pobytu. Także samochód, którym jechał, poszukiwany był przez władze Niemiec i podlegał zatrzymaniu oraz zabezpieczeniu.



Za popełnione wykroczenie mężczyzna odpowie przed sądem.