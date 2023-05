Obwodnica Słupska znajduje się w ciągu drogi ekspresowej S6. Obecnie odcinek ten jest w budowie, a dwukierunkowy ruch odbywa się jedną nitką. W miejscu, gdzie doszło do wypadku obowiązuje zakaz wyprzedzania.

Kierowca ciężarówki zrobił, co mógł

Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF, Toyota Yaris miała brytyjskie numery rejestracyjne, co oznacza, że kierownica znajdowała się po prawej stronie. Nie ma jednak dowodów, że do wypadku doszło podczas wyprzedzania. Z ustawienia samochodu widać jednak, że kierowca ciężarówki robił, co mógł, by uniknąć zderzenia, zjeżdżając z pasa ruchu na prawe pobocze.

To kolejna drogowa tragedia

W niedzielę wcześnie rano (przed godziną 5) miejscowości Boksycka (woj. świętokrzyskie), doszło do czołowego zderzenia osobowego Mercedesa z Fiatem Punto. W wypadku tym zginęło pięć z sześciu osób jadących Fiatem: 72-letni kierowca oraz czworo pasażerów w wieku od 16 do 43 lat.

Jedynym pasażerem Fiata, który przeżył, był 16-latek, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Śmierć na miejscu oprócz kierowcy, ponieśli dwaj mężczyźni w wieku 19 i 43 lat oraz dwie kobiety w wieku 18 i 38 lat. Ofiary wypadku były spokrewnione, rodzina wracała z wesela.

Zdjęcie Fiat Punto, którym zginęło pięć osób / PAP

We wtorek 38-letni kierowca Mercedesa, który doprowadził do tej tragedii, usłyszał zarzut spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mężczyzna odmówił składania zeznań, do sądu trafił wniosek o aresztowanie go na trzy miesiące.

Piotrowi M. będzie grozić do 12 lat więzienia.

