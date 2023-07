Ekspert: drogowcy nie potrafią sadzić drzew. 90 proc. do poprawy

Jeżeli nie jest prowadzone systematyczne podlewanie, to te drzewa zaczynają od wierzchołka zamierać. System korzeniowy przy sadzeniu jest zawsze, mniej lub bardziej, uszkodzony, przez co oberwane korzenie nie są w stanie dostarczyć do korony odpowiedniej ilości wody i wtedy końcówki gałęzi zaczynają usychać.