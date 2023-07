Dziś o mandat szczególnie łatwo. Ten dzień zdarza się raz w roku

25 lipca jest dniem patrona kierowców - św. Krzysztofa. Od 2006 roku to także Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Co to oznacza dla zmotoryzowanych? Cóż… głównie wzmożone kontrole drogowe. Policja zapowiedziała już brak taryfy ulgowej dla kierowców łamiących przepisy.

Zdjęcie Dziś o mandat szczególnie łatwo. Wszystko z powodu ważnego święta / PIOTR JEDZURA/REPORTER / East News