Drogówka stosuje metodę "zero tolerancji". Mandaty sypią się jak z rękawa

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i jazda z nadmierną prędkością to wciąż jedne z najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. W poprawie sytuacji na rodzimych drogach nie pomagają nawet masowe kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy. O tym, że wciąż wielu kierowców za nic ma przepisy ruchu drogowego, mogli się niedawno przekonać chorzowscy policjanci.

Na 77 kontroli, 66 wykroczenia. Jakie mandaty wystawiła policja?

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie - wczoraj na drogach śląskiego miasta przeprowadzono szeroko zakrojone działania przeciwko piratom drogowym. Funkcjonariusze zdecydowali się przeprowadzić kontrole w rejonach przejść dla pieszych, gdzie mierzyli prędkość nadjeżdżającym samochodom i sprawdzali, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu. Jak się okazało - na blisko 77 kontroli pojazdów, aż 66 kierowców popełniło wykroczenia.

Kierowca starego Renault uciekał przed policją

Najwięcej przewinień dotyczyło przekraczania prędkości. Prawdziwym rekordzistą okazał się pewien 23-latek z Katowic, który w swoim leciwym Renault jechał aż o 23 km/h za szybko. Gdyby tego było mało - po daniu sygnału do zatrzymania mężczyzna ominął policjantów i rzucił się do ucieczki.

Pogoń na szczęście nie trwała długo i zakończyła się zaledwie kilka ulic dalej. Jak się okazało, młodzieniec uciekał przed funkcjonariuszami ponieważ nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a do tego był pod mocnym wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego 2 promile w wydychanym powietrzu. Teraz czeka go sąd - grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Mandaty za przekroczenie prędkości

Przy okazji warto przypomnieć ile obecnie wynoszą kary za przekroczenie prędkości. Aktualny taryfikator mandatów za zbyt "ciężką nogę" przewiduje:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

31-40 km/h - mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

41-50 km/h - mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

51-60 km/h - mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

61-70 km/h - mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

71 km/h i więcej - mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

